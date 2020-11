Advierten que casi el 50% de los contagiados en San Juan tienen entre 20 y 40 años

viernes, 13 de noviembre de 2020 12:14

Casi el 50% de los contagiados en San Juan con coronavirus tiene entre 20 y 39 años de edad. Así lo indicó el último informe difundido por Salud Pública, desde donde indicaron que la franja con menores contagios es la de más de 70 años sin embargo son los que más sufren las consecuencias fatales.

El esquema indica que de 20 a 24 años de edad se registraron 838; de 25 a 29, 1212; de 30 a 34, 1146; y de 35 a 39, 970 personas. Al respecto, Mónica Jofré, jefa de Epimediología, señaló que "los jóvenes, adultos jóvenes, son los que cuesta más que cumplan con recomendaciones" y eso se ve a diario, "sobre todo en el grupo de adolescentes".

"Es un desafío, ellos dicen 'a mi no me va a pasar', 'no me va a tocar', es común ver en algunos lugares que se juntan, no cumplen recomendaciones, no usan tapaboca. El grupo de jóvenes son los que se contagian y contagian a sus padres jóvenes. Lamentablemente las personas jóvenes que fallecen son en edades más bajas", indicó.

"Aumentó la cantidad de jóvenes que pueden contagiar a sus padres y abuelos. Ya por la edad tienen patrón de riesgo más alguna comorbilidad. Aunque les parezca que sus padres son personas sanas, y que probablemente lo sean, eso no significa que tengan complicaciones y fallezcan. Llevarlos a reflexionar, que llegan a un 50% de contagiados, les pido que cumplan con las medidas, que no crean que no le van a pasar nada, que no desafíen el virus", finalizó.