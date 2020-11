Verano y coronavirus: advierten sobre el "uso comunitario" de las piletas en casas

jueves, 12 de noviembre de 2020 09:30

En medio de la primavera, San Juan ya tuvo días de calor intenso y se espera que las altas temperaturas del verano realmente se sientan en la provincia. En este escenario, muchas familias ya armaron piletas y prendieron los aires acondicionados en sus casas, y sobre esos elementos, advirtieron de la peligrosidad que existe en el "uso comunitario".

"Lo que está permitido son reuniones familiares, entre personas que son conocidas y grupos pequeños, dentro del ámbito familiar, de los convivientes, está permitido el uso de la pileta y del aire acondicionado. Lo que no deberíamos permitir, y en esto se está trabajando fuertemente, es el uso comunitario. San Juan es una provincia que por sus altas temperaturas, se hace indispensable el uso de esos elementos pero no está aconsejado una gran cantidad de gente en lugares cerrados", advirtió la Secretaria de Planificación de Salud Pública, Alina Almazán, en Radio AM 1020.

Esta semana, el Comité COVID planteará los nuevos cambios para poner a consideración la reapertura de piletas, analizando en profundidad su habilitación respecto del estatus sanitario de la provincia.

"Lo que se recomienda es que en los lugares donde se reúnen personas que no constituyen el mismo núcleo familiar y donde los ambientes son cerrados, no usar el aire acondicionado. Por eso habilitamos los exteriores de los locales, como los gastronómicos, para evitar la necesidad de usar el aire acondicionado", indicó Almazán.

Y al respecto, agregó que "nos espera una temporada de calor bastante difícil para los sanjuaninos, con estas limitaciones que seguramente vamos a tener que poner en práctica en cada uno de los lugares que visitemos pero que tienen que ver con una responsabilidad con nuestra salud".