En San Juan, aseguran que este año no se registraron neumonías que no fueran virales

jueves, 12 de noviembre de 2020 08:00

Este 12 de noviembre es el día internacional de la neumonía, problemática sobre la salud que en este 2020 toma una relevancia adicional respecto a la pandemia de Covid-19 y las complicaciones sobre los pacientes que se contagian de coronavirus. Según el último parte de salud emitido en la provincia este miércoles último, San Juan tiene 188 pacientes en las áreas de Covid-19 de diferentes hospitales, 95 de ellos en el área crítica, sobre los que recae la complicación de neumonía.

La neumonía es la principal causa de mortalidad por infección a nivel mundial y en Argentina es la 6ª. causa de muerte en general y la 5ª causa en mayores de 60 años. Este año la pandemia de Covid-19 ha resignificado el Día Mundial de la Neumonía, ya que un 15% de las personas que contraen esta infección presentan neumonía, con necesidad de internarse o de recibir oxígeno suplementario.

“Los pacientes que ingresan a clínica o a terapia Covid-19, tiene diagnóstico de neumonía. Generalmente por los criterios que uno tiene que es la oxigenación en sangre, más que siempre se le hace una placa y una tomografía, quedan allí ya con diagnóstico de neumonía por Covid”, aseguró la jefa de infectología del Hospital Rawson, Sandra Ferrari, a Diario La Provincia SJ.

En este escenario y sobre la situación local, la profesional aseguró que actualmente hay un incremento "llamativo" de la neumonía por Covid-19, con causa que es la pandemia. "Otros años teníamos otras causas que pueden ser virales, bacterianas y neumonías producidas por hongos, por ejemplo. Lo usual era tener la bacteriana producida por el neumococo, sobre lo que existe la vacuna. La gripe era la otra gran causa de neumonía y de muerte”, indicó.

“Con respecto a la neumonía por Covid, uno de los grupos de riesgo que vemos mucho y que se está dando, es en las personas obesas. En las embarazadas, que han tenido Covid se ven que las neumonías no son tan graves como en una gripe. Antes, una mujer embarazada que tenía gripe era muy peligroso y grave. Para tener más análisis y conclusiones vamos a tener que evaluar más casos, estos primeros datos surgen de lo que vemos hasta el momento y de los casos registrados en San Juan”, aseguró Ferrari.

Y agregó que “las neumonías que estamos registrando son por Covid, no estamos viendo otros tipos de neumonías”.

El tipo de comorbilidades que los pacientes registran y que llegan con neumonía, son las que ya están inscriptas, generalmente en aquellos pacientes que presentan una enfermedad pulmonar como ser EPOC o asmático. Además, los hipertensos, diabéticos y personas con obesidad.

Sin embargo, desde salud evalúan otro capítulo que son las neumonías intrahospitalarias y que tienen que ver con el cuidado de la salud. "Generalmente se presentan con el respirador o en pacientes que llevan mucho tiempo internados, cuando eso sucede, la neumonía por Covid se puede complicar con una neumonía hospitalaria. En San Juan no lo estamos viendo, no estamos viendo sobreinfecciones en neumonías en pacientes con Covid, es algo positivo a resaltar porque si se ha registrado en otros lugares”, se refirió al respecto la infectóloga.

Si bien la edad se analiza en los pacientes que presentan cuadros de neumonía y Covid, se cree que no es un firme predictor de tener neumonía. “Por tener 70 años no se puede decir que sí o sí a un paciente le va a ir mal, hay personas de esa edad que la pasó y otras de 40 años que no pudo y falleció. En general, lo que sí se ve es la sumatoria de cosas, edad más factores de riesgo, todo eso implica que las defensas que no son adecuadas se vean complicadas por esos factores de riesgo, y ahí si hay más posibilidades de que a un paciente le vaya mal”.

“La gran recomendación es la vacunación para el neumococo ya que está totalmente demostrada su efectividad, baja de mortalidad y baja de internación. Cuando esta la indicación, el paciente no tiene que tener miedo, sobre todo con la vacuna de la gripe sobre la que existe el temor de que si me vacuno me voy a engripar, no se da así. Los grupos de riesgo deben estar vacunados”, dijo Ferrari.

Frente a estas situaciones, se tratan de impulsar medidas y recomendaciones sociales para llevar una vida sana, y así cuando suceden situaciones como las de riesgo de contagio en una pandemia, el paciente tenga más oportunidades de llevar el proceso de una mejor forma. Aún no se sabe a ciencia cierta cuántas personas quedan con secuelas de la Covid-19.

"En el caso de las personas con diabetes, por ejemplo, es fundamental que se controlen ya que así presentan mejores defensas y un mejor estado frente al que no lo hace. En muchos sanjuaninos de los que se contagiaron con Covid y presentaron cuadro de neumonía, la recuperación sí llega a ser buena. En otros casos en donde se registró una neumonía severa, queda una fibrosis posterior, una cicatrización en los pulmones, sobre todo en pacientes que estuvieron con asistencia respiratoria mecánica”, finalizó la infectóloga.