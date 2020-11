Médico sanjuanino combate la pandemia cantando: "se viven situaciones difíciles"

miércoles, 11 de noviembre de 2020 18:28

Diego Martínez tiene 32 años, es un médico sanjuanino que, como todos los profesionales de la salud, luchan todos los días poniendo el cuerpo al coronavirus. Es terapista y su labor la desarrolla en el área Covid-19 del hospital Rawson poniendo toda su energía para que los internados puedan recuperarse.

Con el peso de este contexto, en el que todos los días hay muertos por la enfermedad, el terapista decidió grabar en la intimidad del hogar la canción Color Esperanza y conmueve a los sanjuaninos. Con la guitarra en mano, y después de haber regresado de una jornada laboral muy dura, decidió interpretar el tema de Diego Torres. Luego lo compartió con su novia y al día siguiente con su abuela, a quien se lo mandó vía whatsapp como regalo por el Día de las Abuelas (8 de noviembre).

Pero ¿quién es Diego Martínez? Su vocación por la medicina nació cuando era muy joven de la mano de su padre, que también es médico. "En algunos casos lo acompañé a su trabajo como médico rural durante muchos años. Me gustaba ver cómo atendía a las personas y eso terminó de definirme", comenzó contando a Diario La Provincia SJ.

El médico eligió la especialidad de Terapista por ser "una de las ramas más completa", que "más" lo conformaba. "Lograr ser terapista involucra muchos años, como otras especialidades. Es un año de cursillo, más 6 de carrera, y 4 de especialidad. Sabía que era poco remunerativa y la calidad de vida no es óptima porque son muchas horas de guardia y es mal remunerado pero no iba a estudiar 11 años para que solo me diera algo para poder sobrevivir", confesó.

Eligió esa rama de la medicina porque es la que más le gusta y "depende mucho de la vocación de servicio". Ésta "involucra mucho desgaste físico y emocional y no tiene un beneficio económico significativo", sin embargo lo moviliza a él por dentro como una pasión y por eso lo eligió.

En este 2020 todo ese servicio se puso a prueba más que nunca con la llegada de la pandemia. Es que el coronavirus, como a tantos médicos de la provincia, el país y el mundo, los llevó a enfrentarse con una enfermedad prácticamente desconocida y mortal.

"Veíamos que en Europa se contagiaba la mayoría del personal de salud. Creíamos que iba a pasar lo mismo acá pero llevamos alrededor de 7 meses intubando pacientes con covid y la mayoría del personal de salud han evitado el contagio. Dependemos y creemos en los elementos de protección personal", expresó.

De igual manera confesó que "se vive con cierto nivel de impotencia porque tampoco existe un antídoto eficaz para la enfermedad". Para poder trabajar, se abocan a lo que recomienda la Sociedad de Terapia Intensiva de Argentina, de Infectología de Argentina, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Panamericana de la Salud, sabiendo que "son muy pocos los remedios que pueden generar mejoría en estos pacientes".

"Tenemos que ser soporte vital, ir controlando los órganos que van fallando como en el sistema respiratorio con respirador mecánico, la parte renal con diálisis, la hemodinámica con drogas para mejorar la presión. Son pacientes que una vez que llegan al respirador mecánico cuesta mucho mejorarlos", destacó.

Luego indicó que hay "situaciones difíciles" que les toca enfrentar en este contexto. "Dentro de éstas está darle el informe a las familias y no lograr la mejoría en un paciente nos llena de impotencia. Pero una de las cosas más difíciles es dar el informe a la familia, a la distancia, explicarle que está grave. Y más cuando toca decirles que ha fallecido. Es algo difícil de atender porque incluso no pueden verlos ni despedirse como corresponde. Eso es muy difícil dentro de lo que nos toca vivir como médicos", destacó.

En este contexto el papel de la música se convierte en un cable a tierra para él, un soporte para poder enfrentar la situación. Diego aprendió a tocar la guitarra a los 12 años de edad. En su casa nadie sabía tocar la guitarra y un día que fue un pintor allí para pintarla le enseñó. En los 2 días que estuvo pintando le enseñó el tema "En el muelle de San Blas" de Maná.

"Ahí me agarró el gusto y empecé a tocar. Fue la persona que me enseñó a tocar, me enseño 4 notas y con mi hermana le agarramos el gusto. De ahí nunca más largamos este vicio", agregó el médico que a los 14 años armó una banda de rock nacional, Etiqueta Negra, con la que tocaron en diferentes lugares pero no de forma profesional.

"La música nunca dejó de ser un cable a tierra. Es una manera de expresarse y descargar emociones. Es fundamental", explicó. Luego indicó que para él "la música puede colaborar para hacer más llevadera la internación".

"Hay lugares donde se ejecuta la músico terapia como tratamiento de pacientes. Pero creo que la mayoría de las cosas que a uno le gusta y hace bien colaboran para un mejor pasar en una internación y la música es una herramienta muy válida. Totalmente sirve, inclusive a los pacientes", puntualizó.

Como ocurre con todos los que forman parte del sistema de salud, el miedo a contagiarse está y más aún a llevar la enfermedad a los seres queridos. "Llevar el virus desde el trabajo a la familia es algo que la mayoría del personal de salud atraviesa", subrayó.

"Hemos visto que llevamos mucho tiempo atendiendo a los pacientes y la mayoría de los contagios del personal de salud, ha sido por contactos fuera del área de trabajo. Ésa es la clave de no bajar la guardia y no exponer a los familiares de mayor riesgo como los que tienen sobrepeso, diabetes, hipertensión y pacientes entrados en años. El riesgo existe, lamentablemente muchas de las personas que trabaja en área crítica, con pacientes covid han tenido que dejar de frecuentar a seres queridos para protegeros de infecciones, finalizó.