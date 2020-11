La UTA San Juan en alerta: analizan la posibilidad de paro desde el viernes

miércoles, 11 de noviembre de 2020 21:37

Paro de colectivos por tiempo indeterminado hasta que las Cámaras que reúnen a las empresas accedan a firmar el acuerdo salarial. Eso es lo que se viene para el país y San Juan no estaría exenta si este jueves no llega a haber alguna novedad con la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Así lo informó Héctor Maldonado, desde la UTA San Juan, quien indicó que "la medida se da ante el fracaso de la última audiencia de conciliación que se hizo este martes". Este jueves 12 de noviembre vencen los 15 días de conciliación obligatoria y si no hay novedad y el ministerio de Traban de la Nación no faculta a 5 días más de conciliación, la Unión Tranviaria Automotor, UTA, va a paro desde el viernes.

"No se avizora ninguna solución. El paro sí está decretado para el 13 pero veremos qué mandato manda la Secretaría del Interior y los mandatos legales del ministerio", señaló el secretario general del gremio sanjuanino a Diario La Provincia SJ.

De esta forma de concretarse el paro empezaría el viernes de manera total y se extendería por tiempo indeterminado.

Se reclama las paritarias de este año, con un aumento salarial similar al que se firmó para el AMBA del 30% retroactivo al 30 de septiembre con una suma de 20 mil pesos en compensación del tiempo transcurrido.

"El interior no va a firmar un punto menos. Eso se está pidiendo y eso vamos a enmarcar para destrabar el conflicto. Ha hecho que se dilate la preocupante situación con los subsidios. Nación aumentó subsidios para el AMBA pero para el interior no dio nada sino que bajó los subsidios que vienen entregando mensualmente", agregó.

"Esto es compensación tarifaria, no es para sueldo ni para los trabajadores. Eso compensa lo que debería valer un pasaje y lo que vale. Nación no mandó los subsidios, a nivel de empresa es alarmante, no solo se pone en juego una paritaria sino la estabilidad de la actividad, fuentes de laburo. A menos que autoricen nuevas tarifas para las provincias que es una locura porque en este momento debería valer entre 85 y 100 pesos un pasaje sin subsidio", finalizó.