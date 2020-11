La policía sanjuanina tiene 91 casos de coronavirus: "algunos efectivos están sufriendo mucho"

miércoles, 11 de noviembre de 2020 07:52

La pandemia por coronavirus afecta a San Juan con una curva de contagios que no se aplana en las últimas semanas. Esto ha golpeado fuerte a sectores esenciales como el personal de la salud y también a los efectivos de la Policía de San Juan.

El jefe de la Fuerza, Luis Martínez destacó en radio AM 1020 que "hasta anoche (por el martes) teníamos 91 casos positivos de coronavirus. Hay efectivos con síntomas leves y otros que están sufriendo; la están pasando mal. Gracias a Dios, no hemos tenido fallecidos pero sí personal que estuvo en terapia intensiva, en estado muy delicado".

El funcionario resaltó que, pese a que se toman los recaudos necesarios, el trabajo que realizan es de alta exposición. "Hasta el momento, hay 200 funcionarios policiales aislados, algunos por su trabajo en operativos de detención de personas con coronavirus. Por otra parte, los recuperados son 130".

Acerca de los controles preventivos, destacó que el objetivo es "instar a los sanjuaninos a que no circulen por las calles si no es por un motivo esencial. Las excusas son muchas desde que tienen que llevar comida a los padres hasta que deben hacer un trámite y no tienen el turno para mostrarnos. En el medio de eso, no faltan quienes directamente nos mandan a perseguir delincuentes y que no interrumpamos su circulación".