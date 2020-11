Coronavirus en la Industria: en San Juan, la actividad se complica y piden celeridad a Salud Pública

martes, 10 de noviembre de 2020 07:56

Celeridad para la entrega de los resultados de los hisopados. Eso es lo que por estos días está pidiendo la Industria de San Juan ante la cantidad de contagiados y la demora en la entrega de los resultados de las pruebas que se realizan a los contactos estrechos.

Hugo Goransky, presidente de la Unión Industrial de San Juan, advirtió que la situación es crítica y que la demora para conocer los resultados genera una ausencia de los trabajadores en sus puestos, lo que afecta finalmente la producción.

"Es una problemática que día a día se nos está complicando. Hemos podido conversar con las autoridades de salud publica, hemos pedido celeridad de los resultados de test sobre todo de hisopados que están demorando días excesivos", comenzó explicando Goransky en Am1020.

El empresario explicó que desde Salud Pública le indicaron que "se está trabajando en un cambio del sistema informático" y que "los procesos productivos sufren la problemática de personas aisladas por ser contactos estrechos".

"Lo que hemos hecho es ante los problemas buscar propuestas. Hemos firmado un convenio con laboratorios locales para testear a los trabajadores. Además los protocolos de trabajo son cada vez más rígidos, exigentes. Creemos que es muy difícil que haya contagios dentro de la industria, por situaciones que no tienen que ver con lo laboral", agregó.

Goransky consideró que "hasta que no esté la vacuna vamos a tener que convivir con el covid" y remarcó algo que se viene insistiendo desde Salud Pública que "lo único que ha dado resultado es el distanciamiento, el uso de tapaboca, no relajarse y saber que esta situación hasta que no venga la vacuna se tendrán que tomar con precauciones".

Las industrias en la provincia también se han visto golpeadas por la falta de productos y la dificultad para acceder a las ATP. "Como requisito se pedía la misma facturación del 2019. Eso era casi imposible al menos que se haya cesado la actividad (...) y muchas empresas tomaron créditos para gastos corrientes pagar sueldos", finalizó.