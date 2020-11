¿Querés ser policía?: extendieron inscripciones en la Escuela de Seguridad Ciudadana

domingo, 1 de noviembre de 2020 11:21

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público informa que se ha prorrogado la fecha de inscripción definitiva para las carreras de Seguridad Ciudadana y Seguridad Penitenciaria de la Escuela de Seguridad de la Universidad Católica de Cuyo.

Aquellos que cumplimentaron con los requisitos de preinscripción, tendrán tiempo hasta el día 5 de diciembre del corriente año para presentar la documentación requerida, de lunes a viernes en horario de 8 a 12, personalmente y con vestimenta adecuada (no concurrir en ojotas, shorts, musculosa, etc) en la Dirección de Instrucción y Formación Policial D6, ubicada en avenida Benavídez s/n Chimbas (ex Escuela de Policía).

Cabe destacar que el plazo para completar la preinscripción a las carreras cerró el día 31 de octubre.

Fuente: Prensa Secretaría de Seguridad