"No puede ser; no lo vamos a ver más": locutores de Cadena 3, destrozados por la muerte de Mario Pereyra

Mario Pereyra se fue y en su radio Cadena 3 Argentina no paran de llorarlo. El sanjuanino y referente de la emisora, de la que era director artístico, falleció con coronavirus. Estuvo internado varios días en el Instituto Cardiológico de Córdoba, donde también está su esposa luchando contra la enfermedad, y esta madrugada dejó de existir a los 77 años.

"Estoy en el estudio de "Juntos". Estoy sentada en la silla que ocupaba Mario. Llegué hoy, saludé al guardia y miré la escalera. No puede ser, no puede ser que no lo vamos a ver más. No va a subir más esas escaleras. Estoy destrozada. Él me dio la oportunidad de ser parte de Cadena 3. Esto es demasiado difícil. Pero Mario quiere que hagamos el programa; nos diría: "vamos, adelante". Y hoy estamos acá por vos, Mario", señaló esta mañana la locutora Ivana Ferucci, en llanto.

En el programa "Tiempo Compartido", con la conducción de Guillermo Hemmerling, las entrevistas fueron a los locutores, periodistas e integrantes de la radio. También Jairo, el cantante muy amigo de Pereyra, lo despidió entre lágrimas y agradeció su apoyo permanente a su carrera: "Mario querido, te voy a extrañar".

Por otra parte, el relator de básquet "Cachito" Mercado se quebró al aire: "hemos aprendido con él, hemos crecido y nos permitió ser nosotros mismos en la gran radio de los cordobeses. Por pasé de ser un desconocido a transformarme en el relator del básquet en la radio federal. Me aconsejaba y me decía: "así vas bien, pibe". Él era visionario, le ponía su impronta a todo y no había forma que lo que nos decía saliera mal. Él me marcó el camino".