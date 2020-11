Hermanito del alma: se unieron para regalarle una bici al chico sanjuanino que les vende pan

domingo, 1 de noviembre de 2020 00:00

“Para algunos es nuestro hermanito menor; para otros, casi un hijo”. Así definió Martín Vega a Gonzalo, el chico de 13 años que pasa por la estación de servicio El Sauce, en Capital (Paula Albarracín de Sarmiento y Sargento Cabral- exColl) para ofrecerles pan casero y pastelitos dulces. Bonachón y tímido, tiene un fuerte compromiso de ayudar a su familia, oriunda de Chimbas.

A los más de 10 empleados de la estación les llamó la atención lo mismo. Veían que Gonzalo hacía el reparto y la venta en una bici que “ya no daba más”. “En algún momento de su viaje, lo abandonaba. Lo veíamos volver caminando a su casa, con la bici al lado. Se le pinchaba; tenía los mil problemas y él, paciente, intentaba arreglarla”, destacó el trabajador estacionero a Diario La Provincia SJ.

A Gonzalo ya lo conocen hace tiempo. Y se hizo querer. “La voluntad que tiene es admirable. Es sólo un niño y sin embargo, ayuda a su familia con gran compromiso. Sabemos que tiene varios hermanos y que su mamá es la que amasa. Nosotros lo queremos mucho; se ha ganado el corazón de todos. Es un pilar fundamental en su casa”, agregó.

De izquierda a derecha: Alejandro Sabio, Gonzalo, Matías Rodríguez y Juan Quiroga. Quien toma la foto es Mijael Basañez.

Tímido y muy respetuoso, poco a poco, fue compartiendo su amistad con los trabajadores. “Es reservado y humilde de corazón. Sabemos que le gusta mucho dibujar y pintar. Se le habían terminado sus colores y lo contó con pesar, pero sin pedir nada. Juan Quiroga, nuestro encargado, no dudó en comprarle lápices, témperas y un kit con una carpeta. Estaba feliz. Él es muy demostrativo; cuando se emociona, cuando agradece, es muy transparente”, dijo Martín.

Por eso, la charla entre compañeros fue tomando forma de misión especial: que Gonzalo tuviera su bicicleta en condiciones. “Le dijimos que nos dejara ayudarlo y que le íbamos a arreglar la bici. Así lo hizo, ilusionado. El tema es que, francamente, con todo lo que había que hacerle convenía comprarle otra directamente”, resaltó.

Así, el “operativo sorpresa” se activó. Entre los trabajadores se organizaron e hicieron la búsqueda por Internet. Encontraron una en buen estado, la compraron y agregaron accesorios para mejorarla. En poco tiempo, ya tenían el gran regalo para el chico.

Aunque el grupo colaboró, no todos podían estar en el gran día. Así que quienes tuvieron a cargo el broche de oro, se preocuparon por grabar todo en video. Un recuerdo inolvidable. “Guiaron a Gonza hasta el depósito de bebidas y le mostraron su antigua bici. Él la miró un poco desconcertado porque estaba igual a cómo nos la había dado”, señaló Martín.

“Quedó como nueva. ¿Te gusta cómo ha quedado? Está igual”, le dicen en el video. “Es esa la que te hemos comprado”, agregan y le señalan la nueva bici. Gonzalo quedó impactado.

“Probala. La hemos armado. No es cero km. pero hemos tratado de dejarla con lucecitas; con todo”, le detallan. El chico la mira y no lo puede creer. Empieza a sonreír y no puede contener las lágrimas. Incentivado por sus amigos, decide probarla.

La alegría de todos los que colaboraron en el sueño, la semana pasada, no tiene medida. Al conocerse su gran gesto en redes sociales, desde sus jefes hasta los clientes de la Estación los han felicitado con mucho cariño. Ellos, resaltan que el chico merece eso y más. Emocionado, Gonza no podía creer que le hubieran comprado una nueva bicicleta.

La gran misión por Gonza fue encarada, además de Martín, por el encargado de la estación Juan Quiroga, Alejandro Sabio, Matías Rodríguez y Mijael Basañez (todos ellos sorprendieron al chico con la bici), Gustavo Olivares, Carlos Castro, Diego Pastor, Nicolás García, Pablo Baratta y José Bustos (“que le tiene un gran afecto; es como su hijo”, expresa Martín).

“Yo lo miro y me veo cuando era niño. Nos vemos todos en él como cuando éramos niños. Es un hermanito menor que asumió una responsabilidad. Lo que hemos querido hacer es regalarle una bici para que la disfrute; que pueda salir a pedalear y no rabee más. ¿Quién no quiso tener una cuando era chico? Él no anda en cosas malas; es un niño bueno e inocente. Lo ayudamos antes y lo seguiremos haciendo”, destacó Martín en nombre de sus compañeros.