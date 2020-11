"Estar con la gente": el último y emotivo homenaje a Mario Pereyra en San Juan

domingo, 1 de noviembre de 2020 10:31

Mario Pereyra y Rony Vargas volvieron a San Juan, después de 33 años sin estar juntos en la provincia, en agosto de 2017. Lo hicieron para participar de una nueva edición del Maridarte que se realizó en el salón del Hotel Del Bono y fue un éxito de convocatoria.

"Siempre he querido ir, nos han entregado premios Mercurios, pero siempre terminó yendo el corresponsal porque no tengo tiempo, las actividades acá son múltiples. Va a ser muy agradable estar en Maridarte. Ellos (por los organizadores) nos contactaron y no será un homenaje sino estar con la gente un ratito para que nos pregunten si quieren", explicó Mario en ese momento a radio Light y luego recordó que el "nacimiento artístico" de los dos fue en San Juan.

"Va a ser un motivo especial. Espero que no me pregunten anécdotas porque no tengo anécdotas. Va a ser un reencuentro muy bonito. Seguro que muchos de los que estén ahí no tienen ni idea de quiénes somos porque son jóvenes. Seguro les contarán y hablarán de nosotros", agregó.

Maridarte estuvo dividido en dos partes, en esa ocasión, todo atravesado por la posibilidad de degustar platos locales, vinos y champagne. Tras un espectáculo coral se dio paso a una charla informal que mantuvieron Mario Pereyra y Rony Vargas con el público.

En la ocasión, los queridos conductores de Cadena 3 se mostraron emocionados por el reconocimiento y no limitaron palabras al momento de hablarle a su gente. No solo agradecieron por el sentido encuentro sino también por el afecto que siempre les brindan todos los sanjuaninos.

Fue la última visita pública de Pereyra a San Juan. Esta madrugada, falleció con coronavirus en el Instituto Cardiológico de Córdoba. Tras un parte médico que el sábado hablaba de su estabilidad en el complicado cuadro, llegó lo inesperadamente doloroso. Falleció esta madrugada a los 77 años.

"Mario fue durante 35 años líder en audiencia y uno de los creadores de la radio más federal del país, que diseñó y construyó con su impronta", recuerda Cadena 3, en un homenaje al conductor sanjuanino según La Voz.

El locutor había nacido el 20 de julio del año 1943. Sus restos serán cremados en un ceremonia estrictamente privada y familiar. No habrá velorio.

Recibió el Premio Konex en 2017 e incontables reconocimientos por su labor al frente de Juntos, histórico programa matutino de Córdoba. En la página de la radio lo recuerdan como "hombre polémico, fiel a sus verdades, defensor de la República y de los valores democráticos".