Fuerte llamado de atención de Jofré a personas hisopadas y contactos estrechos de positivos COVID: "no pueden estar paseando"

miércoles, 7 de octubre de 2020 11:24

La jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, se refirió en la conferencia de prensa digital a un comportamiento en particular de sanjuaninos que no cumplen con el aislamiento preventivo tras ser hisopados y también, en el caso de contactos estrechos de casos positivos de coronavirus.

"Los contactos estrechos de caso positivo están saliendo del aislamiento. No deben salir. Este fin de semana, hemos tenido casos que por sentirse bien o no presentar síntomas, salen de su casa. No deben hacerlo porque no sabemos si se contagiaron ya que hasta el día 12 o 13 del aislamiento pueden tener posibles síntomas. Por favor, que se queden en el domicilio. Vamos a intensificar los controles con el seguimiento en zonas sanitarias", destacó.

Además, señaló que "cuando nos toca dar un resultado positivo y no hallamos teléfono o dirección, pasamos esa tarea a la zona sanitaria correspondiente. Los agentes van y este fin de semana no encontraron en su casa a una persona que fue hisopada y tenía que aguardar el resultado PCR en su casa. Era un caso positivo y no estaba en su casa. Estaba paseando; contagiando. Si te has hisopado, te quedás en el domicilio hasta que tengás el resultado. Si te quedás guardado, cortás la cadena de contagio. Si no, contagiás a otros y no terminamos más. La PCR demora 48 hs. y es todo el tiempo que debe aguardar".

Jofré manifestó que San Juan sigue teniendo circulación de COVID por conglomerados, además de los grandes, aparecieron otros más pequeños. "En todos se detectó el nexo o estamos en la búsqueda", sentenció.