El drama de una sanjuanina con lupus en un barrio de Marquesado

lunes, 5 de octubre de 2020 13:29

Una mujer que reside en Marquesado, Rivadavia, vive un verdadero drama. Es que padece lupus, lo que la lleva a estar muchas horas en reposo y desde hace tiempo tiene que estar lidiando con desconocidos que vienen y le rompen la casa.

Claudia Balmaceda tiene 50 años de edad y le diagnosticaron la enfermedad hace 2 años. "Me operaron de un tumor de útero y a los 2 años se me declaró la enfermedad. El año pasado estuve con neumonia y ahora estoy en cama", comenzó relatando a Diario La Provincia SJ.

Madre de una nena de 4 años de edad, la mujer vive en el barrio Conjunto 8, en avenida Libertador y calle Morón. Allí su casa estaba colindante con un predio que iba a ser la Unión Vecinal sino embargo la construcción de ésta no prosperó y se convirtió en plaza.

"Cuando me cambié acá, vine operada y se complicó un poco más mi salud. Como todavía no puedo cerrar, entran y me hacen daño en la casa. Me han roto el techo del hall y la pared", lamentó la mujer quien destacó que la insultan y le faltan el respeto.

La mujer ya hizo un expediente en el municipio de Rivadavia y espera que la llamen para poder elevar el reclamo para que el predio que hoy es una plaza se cierre para cuando sea la unión vecinal.