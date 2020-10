Día Nacional del Voluntariado: los que buscan cambiar San Juan con pequeñas grandes acciones

domingo, 4 de octubre de 2020 22:10

En homenaje a San Francisco de Asis, santo patrono del voluntariado hospitalario, es que cada 4 de octubre se conmemora en la Argentina el Día Nacional del Voluntariado. Esta fecha especial, está dedicada a reconocer a aquellos que por vocación deciden emplear su tiempo en mejorar algún aspecto de la vida de los demás.

En San Juan existen muchas personas así y sería prácticamente imposible nombrarlos a todos. Sin embargo, Diario La Provincia SJ decidió recolectar el testimonio de algunos de ellos para conocer qué fue lo que los hizo llevar esa vida y qué es lo que les gustaría cambiar.

Silvana Más, madre del corazón de los desamparados

Silvana no pertenece a una ONG, pero tiene una de las historias más conmovedoras de servicio hacia los demás.

Silvana junto a su papá, uno de sus mayores ejemplos.

"Mis primeros pasos en voluntariado fueron desde la cuna porque vengo de una familia que desde nuestra humilde casa siempre estuvo preocupada por ayudar a quienes más lo necesitaban. La experiencia más fuerte fue la de albergar a cuatro nenas chiquitas que estaban viviendo bajo un nylon en el asentamiento David Chávez. Era una familia que habían llegado de otra provincia. Pasamos con nuestros hijos por ahí, vimos cómo estaban viviendo. Esto fue en un invierno muy duro. Hablamos con la mamá y me permitieron la ayuda. Me las llevé a vivir conmigo, tenía diez años la más grande y nueve meses la más chiquita. Fue un desafío importante porque yo ya tenía tres niños chicos pero no podíamos verlos así como estaban", explicó.

Silvana es madrina de los niños del asentamiento Florida.

Gracias a la colaboración de vecinos, amigos, compañeros de trabajo y funcionarios como Armando Sanchez y Fabio Aballay, logró hacer un cambio en distintas familias. "En esa misma época conocí a los hijos de Rosa de Carpintería. Ella estaba internada con cáncer y tenía a dos hijos chiquitos que dormían en los pasillos del Sanatorio Almirante Brown. También hablé con sus papás y me los llevé a casa. Pasé de ser mamá de tres hijos a tener un montón de niños. Los vecinos colaboraron con colchón comida y demás. Fue una experiencia que me marcó a fuego porque fue prácticamente durante un año y medio", recordó conmovida.

Darío Pasten, presidente del Instituto La Laja

Darío no es un dirigente común. Desde que asumió al frente del club que estaba en ruinas se propuso volver a reunir a la comunidad y logró no solo poner de pie la institución sino que los vecinos reconectaran sus lazos y se ayudaran mutuamente.

"No decidimos convertirnos en voluntario, es algo que todas las personas tenemos adentro pero no siempre nos dejamos llevar. Siempre he tratado de colaborar, participar, acompañar. La vida me fue haciendo así y hoy tengo la oportunidad de estar en el club pero siempre intenté ayudar a quien más lo necesita. Dios nos bendice día a día y siempre podemos ayudar con lo que tenemos a otras personas, así no sea mucho. Es tener la voluntad de ver a otra persona feliz", aseguró. Desde el inicio de la pandemia comenzaron a repartir café y viandas a los trabajadores esenciales.

Por supuesto que todavía tiene muchos sueños. "Hay tantas cosas para cambiar. Pero creo firmemente que el que tiene que cambiar soy yo, pensar cómo dar más de lo que doy, trabajar más de lo que trabajo, proteger más a mi familia, para poder ser un ejemplo y que la sociedad cambie. Siempre creí que una sola persona puede cambiar el mundo entero con valor, voluntad y no bajar los brazos nunca. Hay que fortalecer mucho a los chicos en la salud, en la educación en los deportes. Necesitamos que la nueva generación sea humilde, educada, para que protejan a la sociedad".

Delfina Oris, Merendero "El sueño de los pequeños"

Es la voluntaria más joven de esta nota. Tiene 18 años, es jugadora de fútbol y junto a su equipo y su entrenador decidieron inaugurar en plena pandemia un merendero para ayudar a las familias del Barrio Conjunto 2.

"Desde chica tuve el sueño de que cuando creciera iba a inaugurar un comedor y un lugar para los animales en situación de calle. Hace unos meses tuve la oportunidad de ser voluntaria en una asociación proteccionista de animales y del medio ambiente y en un merendero", declaró.

A los recursos los obtuvieron luego de que ganaran un torneo departamental organizado por la Municipalidad de Chimbas. "El merendero no es mío mío, pero algún día lo tendré. Por ahora soy voluntaria y es algo que te llena el alma. Quiero terminar mis estudios y trabajar para poder ayudar mucho más", aventuró.

Roxana Dumos, "Juntos por vos"

Se hizo conocida gracias a su proyecto de llevar educación hasta Casas Viejas, un pequeño pueblito ubicado en Bermejo, Caucete. El equipo en la primera salida solidaria a Marayes.

"Comencé a ser voluntaria con una amiga, Cecilia Aguilera, con quien nos propusimos ayudar a Marayes. Tuvimos tanto éxito, la gente es tan solidaria y buena y vimos la necesidad que hay en lugares alejados. Se formó un grupo hermoso de gente que no conocíamos y de ahí en más surgió esta posibilidad tan linda de poder ayudar", recordó. Casas Viejas, el pueblito que volvió a apostar por la educación.

De estoy ya transcurrieron seis años, en los cuales se dedicaron a llevar colaboraciones a lugares recónditos de la provincia. "Todos los días es una satisfacción diferente. Lo más maravilloso y emocionante fue el conseguir el anexo de Casas Viejas. Tener una resolución a tu nombre con una escuela es algo que al día de hoy me emociona. Hay zonas rurales que están muy descuidadas, los accesos, internet, etc. Es muy difícil que un niño siga estudiando porque no tiene la facilidad de venirse a la ciudad y seguir con sus estudios. Sueño con esta igualdad".

Sandra Brizuela, "Madres de pie"

A fines del 2018 se constituyó formalmente la Asociación Civil Madres de Pie, formada por mujeres con el objetivo de ayudar a distintas comunidades humildes de la provincia.

"Salíamos a la calle a pelear por nuestro techo. Cuando caminábamos veíamos la realidad de la pobreza y comenzamos a pensar en la forma de llegar hacia ellos ya sea con un vaso de leche o un plato de comida. Hoy estamos dándole de comer a 50 familias. En el momento en que decidimos darle vida a la ONG nos transformamos en voluntarias para ayudar en lo que pudiésemos", señaló Sandra.

Con altos y bajos, ni siquiera el coronavirus pudo con su voluntad e incluso organizaron un chocolate especial para que los chicos pudiesen festejar su día, manteniéndose sanos en casa. "Sueño con brindarles herramientas a la gente para que pueda trabajar como talleres de costura. Estamos trabajando en un proyecto habitacional, no queremos ayudar solo con un plato de comida sino con trabajo".

Vania Verona, Fundación Sí

Es la coordinadora local de la fundación nacional y junto a los voluntarios ha llevado adelante programas para ayudar a tres comedores y a las personas en situación de calle.

"Desde el colegio participé en campañas solidarias ya que el ayudar al otro siempre me cautivó. Desde hace 10 años que vivo en San Juan y desde entonces me involucré de diversas maneras hasta que en el 2016 tuve la suerte de integrarme a la Fundación Sí. Desde este lugar siento que puedo ser parte de ayudar para que algunas personas puedan tener otra perspectiva de vida. Quiero brindarles nuevas herramientas para que puedan cumplir con sus metas y objetivos", explicó.

El momento estrella de Vania es en las fiestas ya que algunos años inició la "fábrica de juguetes", y otros fue parte de una campaña nacional en donde grandes shoppings donaron regalitos para los más chicos.

"El ayudar es el camino más maravilloso que uno puede transitar, es muy sanador y reconfortante. Quiero aportar mi granito de arena para hacer un poquito mejor la sociedad en la que vivimos".

Dora Luna, responsable de Cáritas de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario en 9 de Julio

Al inicio de la pandemia Dora y su grupo de voluntarias pusieron manos a la obra y comenzaron a coser tapabocas para ayudar a la comunidad. Pero su trabajo como voluntaria comenzó muchos años antes.

"Estuve siempre al servicio de mi parroquia desde distintas pastorales, pero sentía que algo me faltaba. De a poco me di cuenta de que necesitaba un lugar con más acción. En ese momento había un cura joven con muchas ganas de hacer, decidimos armar la primera Cáritas. Nos consiguió algunas cosas y nos pusimos a trabajar. Mi tarea era permanente y nunca más me fui. Sentí que ese era mi lugar para servir a Dios".

Me gustaría encontrar más servicio para con la parroquia, que el compromiso tan fuerte de los voluntarios de Cáritas se traslade a la Iglesia. Desde Cáritas buscamos ver el rostro de Jesús a través del hermano con necesidades.