Docente sanjuanino busca crear lazos entre alumnos y abuelos del Hogar de Ancianos

sábado, 31 de octubre de 2020 08:29

Llegó de Huaco a la ciudad y hace más de 31 años es maestro de agropecuaria en escuelas de departamentos alejados. Entiende que el tiempo de pandemia no hay que “solo pasarlo”, sino también aprovecharlo y entenderlo como una oportunidad de cambio, y esa misma idea es la que les transmite a sus alumnos.

Se trata de Aníbal Espejo, un querido docente quien pensó en crear lazos o vínculos entre sus alumnos de una escuela en Ullum y otra en Albardón, nada menos con los abuelos del Hogar de Ancianos, quienes hace meses no reciben visitas ni tienen contacto con el exterior debido a la pandemia.

“El proyecto consiste en que los chicos hagan plantines con diferentes aromáticas, frutas y verduras, junto a sus familias en las casas. Esos plantines los tienen que cuidar y hacer crecer porque después van a llegar a un lugar especial. Sabemos que en el Hogar de Ancianos tienen una huerta y les queremos regalar todo lo que nosotros hagamos para que ellos tengan”, contó el maestro a Diario La Provincia SJ.

Su proyecto es sustentado por un programa de cuidados al medio ambiente, pero no todo termina ahí ya que los plantines irán acompañados por algo más.

“Cada niño les va a escribir una carta a los abuelos contándoles quienes son, como están viviendo este tiempo, dónde viven y lo que les gusta hacer, en fin, la historia de cada uno. Allá los abuelos recibirán las plantas con las cartas y podrán contactarse con ellos si así lo desean, a través de un número que los papás dejarán para esa comunicación”, explicó.

La idea no sólo tiene entusiasmados a los chicos sino también a sus familias quienes mostraron una respuesta positiva al proyecto del profesor y decidieron acompañarlos. “Me emociona mucho esto porque ya recibí algunos de los trabajos y hubo chicos que me pusieron “esta es mi huerta con mi tata, con mi abuelo”. Yo también tenía una huerta con mi abuelo en Huaco y ver que ellos siguen esa linda tradición es hermoso”, reveló.

El proyecto está pensado para entregarse durante la segunda quincena de noviembre, cumpliendo todos los protocolos sanitarios establecidos. Para ellos los chicos no asistirán al Hogar de Ancianos sino que habrá una persona encargada en realizar la entrega.

“No es la primera vez que buscamos crear un cambio con el exterior. El año pasado con los chicos recortamos muchas palomitas de papel y les pegamos semillitas de diferentes tipos. En exposiciones como así también a los alrededores de las escuelas las regalamos y dejamos un número de teléfono para que nos envíen fotos cuando las plantas crecieran. Los chicos se emocionaron mucho porque recibimos cualquier cantidad de imágenes de personas que habían empezado su huerta en casa, fue muy lindo”, recordó Espejo.

En esta oportunidad serán cerca de 200 chicos de Ullum quienes participarán en esta idea y otros 70 de Albardón. “Con mis niños buscamos eso, trabajar la tierra y a la vez crear consciencia de lo importante que es el cuidado del medio ambiente. No se trata de cursar una materia más sino de crear ese compromiso con el otro y con el planeta en el que vivimos. Verlos entusiasmados y que me traten como “su abuelo” es muy lindo, vivir la docencia de ese modo no tiene precio”, finalizó Aníbal.