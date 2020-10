Advierten que cerca de 50 remiseros se contagiaron con coronavirus en San Juan

viernes, 30 de octubre de 2020 08:05

Difícil. Así es la situación del sector de taxis y remises en San Juan en el contexto del avance del coronavirus. Desde mediados de septiembre hasta ahora se registraron alrededor de 50 choferes que se contagiaron.

Según informó Walter David Ferreri, desde el Sindicato de Conductores de Taxi, "la situación es delicada pero sobre todo en lo económico". "Tenemos compañeros que son de los grupos de riesgo, tenemos con diabetes, que tienen que salir a trabajar exponiéndose al contagio", lamentó el sindicalista a Diario La Provincia SJ.

En San Juan hay alrededor de 1.800 choferes que trabajan en el sector, de los cuales la mayoría tienen entre 33 y 73 años de edad. En promedio, en una época normal se podía recaudar por mes hasta 60 mil pesos pero actualmente en el contexto de pandemia no superan los 15 mil por día y eso los obliga a no dejar de trabajar todo el tiempo.

"Algunos alquilan casa y auto, y ellos se quedarían a hacer cuarentena siempre y cuando tengan alimento y dinero para pagar las cosas. Pero como eso no pasan tienen que salir", agregó destacando que por día ganan alrededor de 600 pesos el día, de ahí hay que descontar combustible y gastos.

"Es muy triste la situación. Están saliendo poco porque tienen miedo de contagiarse pero no les queda otra", lamentó.

Un propietario de remis y dueño de licencia del taxi saca por jornada 1.000 pesos aproximadamente mientras que un propietario pero no dueño de la licencia alcanza entre 500 y 600 pesos y debe pagar frecuencia y alquiler de licencia, "aunque no le correspondería hacerlo". Pero el que es solo chofer (no dueño de nada) gana alrededor de 200 pesos por día.