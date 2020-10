San Juan, uno de los "destinos seguros" del país

jueves, 29 de octubre de 2020 21:43

Dieciséis provincias y la Ciudad de Buenos Aires recibieron hoy el certificado internacional Sello Viajes Seguros, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, en inglés), que fue entregado por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y garantiza que esos destinos cumplen con los protocolos estandarizados de seguridad sanitaria ante la pandemia de coronavirus.



Las provincias distinguidas con esa certificación son Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Mendoza, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, luego de que Salta fuera la primera en tener el reconocimiento, la semana pasada.



Acompañado por el secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), Ricardo Sosa; la presidenta del Consejo Federal de Turismo (CFT), Claudia Grinszpan y el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías, Lammens destacó el aspecto diferenciador del Sello.



"Es un certificado que cada vez es más reconocido en términos internacionales y que si esto sigue así (la pandemia), si se alarga, va a ser una de las principales diferenciales que vamos a tener con otros lugares del mundo para que efectivamente nos elijan", aseguró.



El ministro de Turismo y Deportes indicó que la garantía que significa el Safe Travels Stamp (en inglés) será "una de las primeras demandas que tendrán los viajeros a la hora de elegir el destino".



Por otra parte, se refirió al rol que va a tener el turismo en la reactivación y reconstrucción del país, actividad de la que viven "más de un millón de familias" y que lleva ocho meses parada.



También resaltó "las medidas que hemos tomado y la decisión del Presidente (Alberto Fernández) de abrir las fronteras, una muestra más de lo que significa el turismo, de la importancia que tiene para cada una de las provincias que ustedes representan y para la economía nacional".



Lammens hizo hincapié en que esa es la visión que se tiene desde el Gobierno que, dijo, "se ve expresada en términos presupuestarios" y agregó: "A nuestro Ministerio le han duplicado el presupuesto, lo han multiplicado por ocho, un gesto de respaldo enorme, pero además un gesto de la importancia estratégica que va a tener el sector".



El ministro agregó que ese incremento presupuestario implica "cuidar al sector, porque entendemos que para el día de mañana, cuando efectivamente salga el turismo, cuando empecemos a poder recibir turistas, la actividad va a ser uno de los sectores insignia en la recuperación del país, en la tracción de divisas".



"Va a tener más peso en el PBI -continuó- y creo que todos tenemos que trazar un plan para que tenga cada vez más peso el turismo sustentable, el turismo ecológico".



Tras elogiar el trabajo del CFT, "una herramienta que hemos considerado mucho", Lammens destacó la decisión del Gobierno de abrir las fronteras para el turismo de países limítrofes y el trabajo con la ciudad de Buenos Aires para "para poder tener efectivamente ese turismo".



A pesar de la incertidumbre que genera el contexto de la pandemia, consideró que el país "tiene un potencial maravilloso, y es cierto que esta cuestión cambiaria le agrega un factor más para promocionar Argentina y para que nos visiten y para que ustedes (las autoridades turísticas provinciales) nos ayuden a que Argentina efectivamente se convierta en uno de los líderes del turismo mundial, ya no regional".



"No tengo ninguna duda de que tenemos los recursos naturales para hacerlo y también los humanos, y en cada una de las provincias se ha trabajado muy bien en todo este tiempo, al igual que el maravilloso trabajo del Inprotur", añadió.



En ese sentido, destacó "la sintonía y el trabajo mancomunado con cada una de las provincias", un hecho que celebró y que dijo que demuestra "la visión federal" que "potencia el trabajo que hacemos todos".



En cuanto a la temporada de verano, si bien reconoció que "no será récord ni quedará en la historia", dijo esperar que "sea buena" y estimó que "le va a dar un poco de oxígeno a los prestadores turísticos que vienen de tantos meses sin tener facturación".



El Plan PreViaje, continuó, "puede dar una inyección ahora de dinero, de liquidez, y también tenemos que trabajar todos, de acá a la temporada, en dar certidumbre", para lo cual pidió llegar a "un gran acuerdo con todas las provincias para fijar pautas de visitas a cada uno de sus destinos, como lo hicimos con los protocolos".