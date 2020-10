La fiesta de la Tradición no será presencial ni vía Streaming

jueves, 29 de octubre de 2020 12:36

La Fiesta de la Tradición no se realizará de manera presencial ni por Streaming. Así lo confirmó el intendente de Jáchal, Miguel Vega quien explicó que para poder hacerla vía on line se necesita "mucha tecnología para que no se pierda la esencia de la fiesta” y hoy eso no se cuenta.

El jefe comunal confirmó la medida a pocos días de que comience noviembre, el mes clave para la fiesta jachallera que ya generaba muchas expectativas tras los anuncios de la ministra Claudia Grynszpan quien había dicho que quería que algunas celebraciones provinciales salieron on line.

En el lugar de la fiesta se desarrollará un "homenaje a la tradición" que será transmitido por las radios locales y tendrá duración aproximada de 3 horas. Allí habrá música de la mano de los artistas departamentales y se conocerá cómo era el Fogón de los Arrieros.

“Estamos en conversaciones para artistas nacionales”, expresó en Radio Sarmiento de manera escueta sin descartar que alguna figura que ya pasó por los escenarios ponga su voz al homenaje.

“Queremos revalorizar el trabajo de mucha gente que pasó por el centro tradicionalista Buenaventura Luna o pasó por distintas comisiones", agregó explicando que el leiv motiv de todo es que no se pierda la fecha y que se pueda reconocer a las potencias en la tradición "que están entre nosotros" pero también a los que se fuero pero dejaron su legado.

Por otro lado se refirió a la apertura del Turismo e indicó que Jáchal es el "último departamento en tener el virus entre nosotros y recién nos estamos acomodando a todo esto". "Aún tenemos burbujas sanitarias activas, se sigue buscando contagiados, tenemos familias aisladas. Ante todo esto, es que decidimos no abrir aún y no tenemos todavía fecha prevista", explicó.

Luego confesó que no se está "con el ánimo de abrir" y la decisión del pueblo será respetada. "Entendemos también que tenemos que convivir con el virus y que en algún momento deberemos acceder pero puede que no sea el momento ahora", detalló.

"En el departamento tenemos tres respiradores y un sector para hospital de campaña, no tenemos terapia de Covid pero tenemos cómo asistir de urgencia para luego trasladar a quien lo necesite hacia la ciudad de San Juan", finalizó.