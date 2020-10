Gustavo Toledano, recuperado de coronavirus: "sus mejores energías me llegaron"

jueves, 29 de octubre de 2020 22:59

El periodista sanjuanino Gustavo Toledano se recuperó de coronavirus. Compartió la buena noticia en sus redes sociales, medio que eligió también para contar que se había contagiado.

"Y llegó el día del Alta de Aislamiento...!!!! Hoy me llegó esta gran noticia, ESTOY RECUPERADO DE COVID, gracias a todos por el apoyo, a mi familia,a mis compañeros de trabajo,a los amigos y a quiénes no conozco, pero se que están del otro lado de la tele( @telesolsj ) y de la radio(@am1020ok ) y me dejaron en las redes sus mejores energías !!! y saben que? llegaron !!! por que así lo sentimos en mi casa durante estos días", señaló el conductor de Telesol Noticias, BNBD en Telesol y de "Buena gente", en radio AM1020.

"Estoy feliz porque mis compañeros no se contagiaron,hicimos las cosas bien y a tiempo, hisopar y aislar ante el primer síntoma.Bueno a cuidarse más que nunca y prontito nos vemos", agregó.

Con síntomas leves

"Empecé con dolor de cuerpo". Con esas palabras, Gustavo Toledano contó que los primeros síntomas que comenzó a sentir la semana pasada lo motivaron a hacer un hisopado para saber si tenía o no coronavirus. El periodista señaló que el viernes había decidido faltar a los trabajos, Radio AM1020 y Telesol, por precaución hasta que tuviera los resultados. Y este martes, desde Salud Pública le dieron el informe positivo.

"El viernes tuve una congestión, resfrío. Avisé a mis compañeros de la radio y del canal que me iba a hisopar en las horas de la tarde. Cualquier síntoma, tenes una posibilidad que sea covid por eso me hisopé en la rotonda y me atendió un médico de guardia", explicó Toledano en comunicación telefónica con el noticiero de Telesol, y puntualizó: "esta mañana me avisaron que mi resultado es detectable, mi PCR era positivo".

Luego explicó cómo fue el proceso hasta hisoparse y señaló que todo empezó cuando sintió algunos síntomas. "Busqué atención en los lugares donde se informaron, médico, receta e hisopado para descartar las dudas. Traté de hacerlo de la mejor manera. Lo hice respetando a mis compañeros de trabajo, por eso no fui a trabajar, y para darle tranquilidad a mi familia y saber cómo manejarlo. En mi casa somos 4, además de mi madre, mis hermanos y demás", agregó.

A partir de este resultado, todos los contactos estrechos de él, tanto su familia como compañeros de trabajo, fueron aislados y por eso este martes en la mañana, Marcela Podda hizo su último programa en la radio hasta tanto tenga el resultado del hisopado. Además no estuvo al frente del noticiero del canal. Luego comenzará un cambio en la conducciones de la programación que por ahora podría extenderse solo 15 días.

"Cuando empecé no tenía mucha mucosidad, sentía dolor de cuerpo. Ya me pasó otras veces algo así y pensé 'se que pasará' pero al no ser un año normal cualquier síntoma debe despertar el interés (...) Gente que me llamó y me dijo que hay que hisoparse y sacarse las dudas. No perdí el olfato, no tuve tos ni diarrea. Es como un pequeño cansancio como que vas dejando la gripe", detalló.