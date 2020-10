Con 18 y 22 años sanjuaninas sufrieron la agresividad del coronavirus: "esto no es joda"

jueves, 29 de octubre de 2020 00:00

Son jóvenes y pertenecen al grupo etario más golpeado por el coronavirus en San Juan. Tienen 18, 21 y 25 años de edad y, lejos de lo que muchos creen, también sufrieron la agresividad de la enfermedad que ya se cobró 97 vidas en la provincia, entre ellos un hombre de 38 años.

Ana y Gabriela Salazar son hermanas y se contagiaron con covid-19 en agosto pasado. A ambas les dio la enfermedad en diferente medida pero "tirándolas a la cama".

"Fue difícil porque pensaba en mi mamá que es mayor y en mi hija que tiene 5 años de edad y problemas de reflujo. Además pensaba en mi sobrinita que si bien no tuvo contacto conmigo tiene problemas oncológicos", comenzó contando Gabriela a Diario La Provincia SJ.

La chica de 22 años de edad empezó con dolor de garganta y cabeza el 25 de agosto pasado. Luego el 2 de septiembre, llegó la fiebre y el 3 le hicieron el hisopado. A esa altura el dolor de cuerpo era muy fuerte y ya había perdido el gusto y el olfato. El 4 de septiembre llegó el resultado de la PCR y le confirmó lo que ya sospechaban: era positivo.

"A los días me faltaba el aire, me llamó la doctora de la zona sanitaria preguntando cómo me sentía y le dije que me agitaba mucho y que me costaba respirar", relató destacando que a partir de ahí vivió una odisea porque no le quisieron hacer una placa en el hospital de Caucete y la atención no fue la mejor.

"Estuve hasta el día 12 con mucho dolor de cuerpo, fiebre, cabeza. El 13 me vino a revisar un enfermero porque seguía con falta de aire y me controló la presión", agregó confesando que tuvo "miedo" porque su hijita se contagió y tuvo fiebre una noche, además de "mucho dolor de panza y de cabeza". "Ella tiene problemas respiratorios y sufre de reflujo y neumonía. Por eso me preocupaba porque si empeoraba se la llevaban sola", relató.

El sábado 19 de septiembre recibió el alta y desde ese día aconseja a los jóvenes que no tomen tan livianamente la enfermedad: "nadie es inmune a esto, por más que piensen que son jóvenes y no les va a dar fuerte. Sí puede dar fuerte como a mi. No solo están en riesgo ellos sino también su familia".

Por su parte, Ana tiene 18 años de edad y se contagió de estar en contacto con su hermana. Desde el domingo 6 de septiembre permaneció aislada con su familia y también tuvo síntomas muy agresivos.

"Estuve con dolor de cabeza, mucha fiebre y en la noche me agarraba más de 39 grados. No estaba acostumbrada a estar mucho tiempo encerrada y tenía miedo. Fuimos por mi hermana que estaba muy mal a la par mía", expresó destacando que cuando le daba muy alta temperatura, perdía la consciencia.

"Estaba un poco perdida, ni siquiera sentía fiebre. Mi mamá ponía pañitos y se calentaba ahí no más pero yo sentía que estaba perdida. No sabía lo que pasaba", agregó.

"A los chicos les aconsejo que se cuiden porque no es una joda. Estar en una situación así es muy feo. Antes no había estado enferma y mis amigos me decían que sea fuerte pero es muy difícil", finalizó.