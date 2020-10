Murió hace 3 años en un accidente vial y ahora un "ángel" estará en uno de los cruces más peligrosos de San Juan

miércoles, 28 de octubre de 2020 22:11

El 29 de octubre de 2017, Ariel Gutierrez murió en un siniestro vial en calle Mendoza y Benavidez, en Chimbas. El hecho se dio cuando una camioneta 4x4 lo embistió cuando iba en moto con su novia. Él murió en el hospital y la chica quedó grave. A 3 años de aquel hecho, un "ángel" se ubicará en ese lugar para recordar aquella tragedia.

Se trata de una iniciativa de Familias del Dolor y la Esperanza, que este jueves llevará a la familia de Gutierrez a homenajear a su hijo con la mirada puesta en la conscientización vial. El símbolo de una cinta de duelo con alas, que se verá en el cartel azul, es el mismo que ya se colocó en otros lugares donde murieron sanjuaninos víctimas de siniestros viales como ocurrió con Panchito Ortiz, Nahuel Chávez y Lautaro Chirino, entre otros.

"Es impactante ver el nombre de mi hijo en el cartel, no me sucedía desde el día que falleció. Va a ser un homenaje para que no hayan más accidentes. No es un santuario, será marcar el lugar donde murió como la capillita que antes se colocaba", expresó Lucía Gutierrez, mamá de Ariel, a Diario La Provincia SJ.

La madre del joven reconoció este miércoles que desde el día que su hijo falleció, sólo pasó 2 veces. La primera vez fue horas después de que lo enterrara y la segunda hace un tiempo con su hija cuando iban a Ullum. "No quise pasar más y mis hijas no conocen el lugar", confesó.

Durante este tiempo, Lucía reconoció que lo tuvo siempre en su mente pero durante la cuarentena se potenció aún más. "Por ahí la cuarentena hace pesar un poco más. Cuando iba a la facultad era distinto porque estaba con la mente en so. Ahora estamos más quietos por el trabajo y pesa la realidad. Al contactarse con los demás ayuda pero quedarse en casa se siente la ausencia. Uno trata de acompañar a otras personas que se van sumando a la Asociación para aplacar su dolor, para ayudar al prójimo", expresó.

Lucía contó que los que están en la Asociación van acompañando no solo emocionalmente a las nuevas familias que se suman sino también hacen un apoyo legal porque "hay muchos abogados caranchos que quieren aprovecharse de la persona". Ante este escenario primero le recomiendan "poner los pies en la tierra y luego avanzar en el tema judicial". "La contención es por el grupo o privado para saber cómo está anímicamente, que no decaiga, ver qué necesidades puede tener para acompañarlo por ahí para que la perdida no sea tan sentida", explicó.

Por más que pasaron 3 años de la muerte de Ariel, su mamá lo sigue recordando al levantarse y durante todo el día. "Nunca hice un duelo de ponerme a llorar en la cama, siempre él me empujó a mejorar, por eso estudio abogacía y es quien me proporciona la voluntad. Siempre fue mi compañía", puntualizó.

Este jueves a las 17 horas será el homenaje a Ariel en avenida Benavidez y calle Mendoza, en Chimbas. Allí colocarán el cartel que siempre lo recordará.

La causa

La causa de su hijo quedó prácticamente en nada. Ariel murió el 29 de octubre de 2017 cuando iba en moto con su novia Malena. El veterano Egañas, lo impactó de lleno con su Toyota Hilux en Mendoza y Benavídez; y como consecuencia ambos jóvenes terminaron en el canal. El suboficial frenó dos cuadras y media más adelante y a la chica la sacaron seis cuadras más adelante viva y a Ariel lo encontraron en calle Necochea a un kilómetro del accidente; y si bien lo trasladaron al Hospital Rawson, finalmente falleció.

Luego de esto, el conductor volvió a Santa Cruz, de donde era oriundo y nunca quedó detenido. "A este hombre no lo juzgaron porque le dieron derecho a paso, porque él iba por la derecha y mi hijo por izquierdo. El hombre iba a 160 km/h y cuando lo impactó lo chocó a 120 km/h. Eso fue relevante y quedó libre de culpa y cargo", explicó Lucía.