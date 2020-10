"Ansiedad que no se controla": las sospechas de la exvirreina del Sol Carolina Oro, aislada por COVID

martes, 27 de octubre de 2020 20:02

Carolina Oro es recordada como virreina nacional del Sol y consolida su carrera frente a cámara en Telesol Noticias y también en la radio AM1020. Tras dar positivo de coronavirus, Gustavo Toledano, ella y un grupo de sus compañeros fueron aislados y testeados.

En las redes sociales, ella compartió su experiencia de aislamiento y detalló que siente algunos síntomas y se pregunta si serán de COVID-19 ya que aún no tiene el resultado de su hisopado, a una semana de realizado.

"Un test rápido , dos hisopado, ya casi 10 días. Un dolor de cabeza que aumenta, un medicamento y a no pensar tanto. Un día te levantas con los ojos brillosos, hinchados, ardidos...pero y si quizás es por lo que dormiste mucho?. De repente sentís una molestia en la garganta, no debiste tomar esa agua helada; y la tos seca? esa miga de pan que no pasó. Congestionada en primavera? Será Alergia? Pero si no salí... ah no, para! me olvide y dormí con el aire encendido. El cuerpo cansado, pesado y si; teniendo la cama al lado es buena excusa para estar acostada", inició su relato.

Y expresó: "una noche calurosa de insomnio pero con frío... 38,7 de fiebre? será igual este termómetro al del supermercado? Que si mal no recuerdo me llego a marcar 35,2 . Pasan los días y una ansiedad que no se controla. Y solo ves un “No está disponible el resultado”.

En estos días de aislamiento: "boletas llegan, internet se acaba, alimento ya poco (por suerte una familia hermosa que te abastece de todo lo necesario y ni hablar los vecinos) pero y a los que no? Ya pasó una semana... compañeros aislados , familiares y amigos preocupados! Sistema de salud desbordado... médicos, enfermeros y agentes sanitarios agotados, saturados... Que día a día enfrentan esto de tan cerca! Yo soy un número más, pero tantas familias que despidieron un ser querido a la distancia, tantas otras en la lucha, rezando y dando fuerzas para salir adelante! Y tantas que simplemente ayudan por el simple hecho de saber lo doloroso que puede ser".

Carolina recibió muchos comentarios de apoyo y solidaridad y también se plegaron los de otras personas que están aisladas y a la espera de los resultados de sus hisopados, al igual que ella.