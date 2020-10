"Realmente no fue mi intención": habló uno de los contagiados de coronavirus en Jáchal

domingo, 25 de octubre de 2020 15:08

Este sábado el intendente de Jáchal, Miguel Vega, confirmó que se registraron los primeros dos casos de coronavirus, y de esta forma, a San Juan ya no le quedan departamentos libres del virus.

Si bien no se detallaron características de las personas contagiadas, el mandatario departamental aseguró que ambos se encuentran aislados en el Hospital San Roque y que uno de ellos es un trabajador municipal de la Secretaría de Obras y oriundo de la ciudad de San Juan.

Precisamente él fue quien envió un mensaje al pueblo jachallero y manifestó que se siente apenado por la situación. El joven manifestó en redes sociales que: "lamentablemente yo soy el funcionario que dio positivo el testeo en Jáchal. Realmente no fue mi intención, no lleve el virus a Jáchal. No sé dónde se produjo el contagio".

En su posteo, explicó: "me apena la situación ya que estuvimos trabajando muy duro para que el virus no ingrese al departamento, estuve en los controles, en el centro de transferencia, llevando bolsones con mercadería y elementos de limpieza para la gente. Realmente hicimos todo lo que se pudo por retrasar lo inevitable. Lamentablemente me toco a mí".

El hombre agregó que "estuve expuesto por el trabajo que estamos realizando, por las obras en general, que ejecuta el municipio con mucho esfuerzo para el bien de los jachalleros. Hoy me toca este momento traumático para mi familia. Agradezco todos los mensajes de la gente buena de mi querido Jáchal. Gracias por apoyarme, y espero sinceramente ser el único contagiado porque tomé todos los recuados necesarios para proteger a mis compañeros".