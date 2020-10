Jardines maternales en San Juan, entre la incertidumbre y la mirada puesta en el 2021

domingo, 25 de octubre de 2020 10:07

Desde marzo que los jardines maternales sufren el peso de la cuarentena por la pandemia de coronavirus en San Juan. Tras una breve habilitación, el regreso a Fase 1 provocó el cierre nuevamente y en lo que va del año, muchas instituciones cerraron sus puertas. Quienes resisten, ahora lo hacen con la mirada puesta en el 2021.

"Somos conscientes de la situación epidemiológica actual con la curva ascendente de casos en la provincia. No tenemos todavía novedades oficiales y por ello, ya estamos haciendo inscripciones para el 2021. Esperamos poder retomar en enero, si es que no nos autorizan antes", señaló a Diario La Provincia SJ, Gemina Maratta, de Recrearte e integrante de la Asociación de Jardines Maternales y Primera Infancia de San Juan.

Los papás, sin embargo y por el contexto en el que vivimos "tienen mucha incertidumbre y no se arriesgan aún a pagar una inscripción y no se arriesgan ya que no saben lo que va a pasar. Asimismo, en las instituciones no sabemos con certeza los valores que vamos a manejar en 2021. El precio de las cuotas va a depender de cómo esté la situación y el protocolo que debamos cumplir. En el breve regreso que tuvimos, eran 3 niños por maestra con lo que hubo un incremento".

Pese a que los respaldaron en su pedido de reapertura, bajo exigentes protocolos y ante la necesidad imperiosa de dejar a sus chicos en una institución segura como un jardín maternal, los padres "ven cómo pasan y pasan los meses y no hay respuesta. Por eso, casi no realizan aportes económicos para reservar vacantes y ya quedan dos meses para terminar el año. Hay mucha incertidumbre y por más que les propongamos promociones, no se arriesgan".

Unidos y en busca de soluciones, los maternales se unieron en la propuesta emprendedora "Art Box" que para el día de la Madre propusieron originales regalos y la demanda lamentablemente fue baja. "Estuvo muy difícil la venta. Muy pocos padres se sumaron y uno puede ver en ello el reflejo de la situación y los problemas económicos también. No logramos los resultados que nos hubieran gustado".