Cartas para Olivia, la historia sanjuanina que la rompe en Instagram

domingo, 25 de octubre de 2020 18:15



"No sé si está bien escribirte. Tampoco es que existan reglas sobre cómo querer después de querer...", así comienza la historia que ya ha llamado la atención de decenas de sanjuaninos. "Cartas para Olivia", así se llama el proyecto que surgió de la inquietud de Pablo Montemuro por adaptar su amor por la escritura a las redes sociales.

Tenía una idea, pero necesitaba de alguien más para llevarla a cabo. "Venía viendo estos nuevos formatos de escritura a través de las redes sociales y quería probar. La idea en sí de crear esta historia surgió en un en vivo de Instagram con Julieta Mordacci. No nos conocíamos y de hecho nos hemos visto en persona una sola vez", aseguró el escritor sobre su compañera de aventuras, en diálogo con Diario La Provincia SJ.

La idea es sencilla, él se pone en la piel de Mateo y ella en la de Olivia y semana tras semana van subiendo cartas sobre un amor que no fue, pero que puede llegar a ser. "A la primera carta la subimos el 24 de abril. Hubo un momento en el que paramos pero la gente nos escribía por privado y nos pedía que por favor la continuáramos", agregó Pablo.

"Yo también estoy en la búsqueda, fueron muchos años juntos y me pregunto quién soy sino soy con vos", le responde Mateo en su primera carta a su ex amada. Las cartas, cargadas de un romanticismo que a veces parece perdido, han llamado la atención de los seguidores: "Me encantó! Esperando la respuesta", "Hermosa historia!!! Felicitaciones, te va envolviendo y no querés dejar de leer", fueron algunos de los primeros comentarios.

Si sos de aquellas personas que no mira una serie hasta que no está terminada por las dudas de que la cancelen, podés empezar a leer esta historia ya que los escritores prometieron darle un cierre. "La vamos a terminar sí o sí sino nos van a hacer una protesta", aseguró entre risas Montemuro.

Si llegaste hasta aquí atrapado por las cartas, podés seguir leyéndolas en el Instagram Cartas para Olivia y seguir a los escritores @pablomontemurro y @soymorda.