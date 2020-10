Calingasta quiere ser el destino más accesible en la vuelta del turismo interno

domingo, 25 de octubre de 2020 07:53

Calingasta se prepara para el próximo regreso del turismo interno, actividad que quedó suspendida por la situación epidemiológica de la provincia. Es más, iba a reanudarse en ese departamento y a sólo un par de días, se suspendió debido a la detección del primer caso de una persona radicada allí. Sin embargo, ante el escenario de la perfilada nueva normalidad, y por la cercanía a la temporada alta, ya se trabaja en lo que será el nuevo regreso.

"La situación de los prestadores privados, ya sea hotelero, gastronómico y turismo activo, es complicada y prácticamente insostenible. Las líneas de fomento a la actividad turística que se lanzaron son de crédito y por ende, los empresarios aún no quieren recurrir a ellas ante el panorama tan incierto que plantea la pandemia. Es decir que tienen prudencia con respecto a tomar deuda. En tanto, los subsidios al emprendedores turístico están abocados a cierto cumplimiento. Por ello, no significa que se pueda asumir un costo fijo de una carga impositiva o recursos humanos. El gastronómico local también está complicado ya que no funciona de la misma manera que en el Gran San Juan", detalló Heber Tapia, director municipal de Turismo y Cultura a Diario La Provincia SJ.

Y agregó, "estamos en contacto con el gobierno provincial para conocer cómo se encarará la situación a futuro, en lo que tiene que ver con la reactivación del turismo interno, en este marco de circulación viral".

Desde Calingasta se está trabajando en nuevos protocolos con una evaluación de la capacidad de carga de cada destino turístico, a la que ya se ha referido públicamente la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan. “Puntualizamos también en lo que se refiere a capacitaciones al recurso humano para la atención al turista, desde lo público y en lo privado, reforzando el carácter de Establecimiento Seguro y a sus servicios en lo que tenga que ver con gastronomía y hotelería. Estamos esperanzados en que se pueda abrir nuevamente la actividad".

En este escenario aparecen las tarifas y precios de los servicios que presta el sector y que son motivo de negociación. "En el primer regreso del turismo interno fuimos el único departamento que mantuvo la tarifa del verano. Ya no podrá sostenerse. Tendremos reuniones con la Cámara de Turismo y la Cámara de Empresarios Turísticos para acordar que podamos ser el destino más accesible de la provincia. Esto es en referencia, por supuesto, a Rodeo, a Jáchal o a San Agustín. Pretendemos que en lo que es tarifas tengamos ese valor agregado para las familias sanjuaninas".

La actualización de los valores se aplicará no sólo a hotelería sino también a la carta de los restaurantes y bares, a las excursiones.