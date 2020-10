Nunca es tarde: sanjuanino de 69 años busca a su padre para volver a sus raíces

viernes, 23 de octubre de 2020 00:00

Volver a sus raíces. Con ese deseo, un hombre de 69 años inició la búsqueda de su padre. Su nombre es Mario Segovia, nació en 1951 en San Juan pero a los 18 años decidió salir de la provincia para caminar nuevos rumbos. A 51 años de aquel hecho, sintió que no es tarde para conocer a su familia paterna y por ello junto a su mujer inició un pedido de ayuda para localizar a quien le dio la vida y también a los primos, tíos e incluso algún hermano.

Su padre se llama, o llamaba, Tránsito Segovia y se cree que vivía en Rivadavia. "Quiero saber si tengo familiares. Mi papá vivía en la zona de Punta de Rieles. Recuerdo que a mi tío le decían 'Chato'. Es lo único que tenemos de la familia y que mi papá trabajaba en la municipalidad", explicó Mario a Diario La Provincia SJ.

La historia de Mario relata que de San Juan se fue a los 18 años de edad rumbo a Mendoza, luego al tiempo pasó a Buenos Aires y finalmente a Trelew, Chubut, donde decidió asentarse para siempre y formar su familia. Allí trabajó con una empresa de cortinas hasta que se jubiló.

"En todo este tiempo, nunca pensé en dónde se encontraría mi papá. Sólo me quedó que él trabajaba en una municipalidad cuando era joven y que lo vía una sola vez. Fue cuando me fui a Buenos Aires", recordó con melancolía.

Su mamá se llamaba Mary Manzini y él cree que tenía hermanos por parte de su padre pero no sabe si es así, cuántos eran ni las edades. Tampoco sabe si ellos, como su padre, están vivos y por eso le gustaría que lo contacten.

Mario nació el 3 de julio y hoy tiene su vida "ya hecha" por eso se preocupa en aclarar que no quiere "nada económico de ellos, ni hay otros intereses", sólo necesita conocer sus raíces, para cerrar esa etapa de su vida, o "tal vez abrir" una puerta de fraternidad.

"Quería saber si está vivo o muerto, para saber cómo se encuentra, ver quien existe y quien no. Nada más que eso", aclaró el hombre que siente que nunca es tarde para rescatar esa parte de su historia y confesó que le gustaría hacer la búsqueda personalmente en estas tierras pero por la pandemia no puede circular de provincia a provincia desde Chubut y no tiene dónde quedarse en San Juan.

Mario pide que cualquier dato que puedan aportar llamen a su teléfono: 280-4674853