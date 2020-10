Boliches sanjuaninos en "terapia intensiva": piden asistencia para "aguantar" hasta la reapertura

viernes, 23 de octubre de 2020 13:07

La situación es muy delicada. Desde hace 7 meses no pueden abrir sus puertas y con esto, el flujo de ingreso económico que tenían lo perdieron. Los propietarios de boliches viven un difícil momento y piden asistencia para reinventarse o "aguantar" hasta la reapertura.

En San Juan hay 24 boliches distribuidos en toda la provincia que están unidos dentro de la Cámara de Discotecas y que ya presentaron un petitorio al Gobierno para que se otorgue un subsidio al sector y para que se apruebe el protocolo para volver a trabajar, ya sea al aire libre o en un lugar cerrado. El documento fue presentado a fines de septiembre pasado y hasta el momento no tuvieron novedad.

"Ingresamos el protocolo, ellos la última vez nos dieron el indico que había que sentarse para laburar como lo están haciendo los bares pero no veían una pronta solución para volver a trabajar en la inmediatez", señaló Leonardo Villalba, representante legal del sector, a Diario La Provincia SJ.

Ahora se solicitará una nueva reunión para la semana que viene con Turismo pero desde el sector reconocen que ahora la situación epidemiológica se ha complicado y por eso buscan como alternativa reinventarse para poder abrir. Para ello necesitan un subsidio o apoyo económico que les permita volver a abrir pero bajo nuevos rubros.

"Como esto se ha complicado y hay que ir viendo el día a día, eso nos estanca un poco. Buscamos no solo la vuelta a la actividad sino alguna ayuda. El sector es el más afectado y hay algunos que han abierto como resto-bar", explicó subrayando que algunos propietarios han colgado los carteles de "en venta" o "en alquiler" pero en este contexto se hace incluso difícil poder concretar esto.

"Algunos no lo han podido sostener más", puntualizó destacando que "el subsidio ayudaría a reinventarse" porque para volver a abrir bajo otro rubro "hay que tener el mobiliario para instalar. No se puede abrir sin tener preparado una cocina, por ejemplo".

La Cámara cuenta con 24 boliches no solo del Gran San Juan y departamentos aledaños sino también ubicados en Valle Fértil, Media Agua, Jáchal, Iglesia y Caucete. El protocolo para la apertura, cumpliendo con el distanciamiento y las estrictas medidas de higiene y sanitización, fue presentado a mediados de este año e incluye que los interesados en asistir saquen entradas con anticipación, sectorizar el espacio físico para que no hayan grupos de no más de 12 personas (cantidad que había sido pensada bajo la Fase 5 de julio pasado) y consumisión prevista de manera anticipada.

A nivel nacional

Ante la falta de certezas, muchos dueños de boliches y familias acordaron la devolución del dinero de las fiestas de egresados. A pocos meses de fin de año, y sin novedades para el sector de eventos, será difícil que las celebraciones por el egreso de miles de chicos que terminan la escuela secundaria se realicen durante este 2020.

Desde la Cámara Empresaria de Discotecas y Bares de la Provincia de Buenos Aires (CEDIBBA) informaron a La Nación que con fiestas señadas e incluso totalmente pagas, muchas de ellas desde 2019, ya que la fecha suele reservarse con un año de anticipación, la incertidumbre le ganó a uno de los rubros más golpeados por la pandemia. A esta altura, los organizadores están llamando a las familias para devolverles la plata. Pese a que los locales bailables presentaron protocolos para la vuelta, como la reducción de la capacidad al 50%, la situación actual de la pandemia hace impensable realizar una fiesta aún con las medidas de seguridad.