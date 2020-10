Aires acondicionado en comercios: en San Juan trabajan en un protocolo porque ayudan al contagio del covid

viernes, 23 de octubre de 2020 11:27

Los aparatos de aire acondicionado pueden cumplir un rol clave en la transmisión del SARS-Cov-2, ya que reciclan el aire en lugar de renovarlo, carecen de filtros para virus o bacterias, se suelen usar con ventanas y puertas cerradas y pueden empeorar nivel de desplazamiento de las pequeñas partículas exhaladas o aerosoles, una de las vías de transmisión más importantes del coronavirus.

Es por ello que el comité COVID-19 de San Juan trabaja en un protocolo con recomendaciones para tiendas, locales comerciales, supermercados y restaurantes para el uso de los aire acondicionados en el verano. Así lo confirmó la doctora Mónica Jofré quien explicó que se deberá mermar su uso para evitar que generen mayores contagios.

"Estamos trabajando en un protocolo para difundir recomendaciones, sabiendo esto. Ustedes recuerden que los brotes en Europa fueron a raíz de los aries acondicionados y sistema de ventilación. Estamos trabajando en esas recomendaciones", comenzó explicando la jefa de Epidemiología de San Juan.

Luego indicó que el uso en las viviendas no tiene problema siempre y cuando los habitantes sean los mismos siempre. Pero cuando se genera el ingreso de personas ajenas al lugar se recomienda que se ventile con las ventanas abiertas.

"El uso de aire acondicionado domiciliario, si estamos con un grupo familiar conviviente de manera diaria y tomamos todas las medidas de sacarse la ropa, bañarse y uso de alcohol en gel cuando se viene de afuera, y no hay sintomático podemos usar el aire acondicionado", recomendó.

Luego señaló que "lo que se aconseja es usar ventilación del ambiente abriendo las ventanas pero sabiendo que en diciembre o enero no será ventilación pero igual hay que hacerlo". "En ese contexto en un grupo familiar sano puede llegar a usarlo pero siempre prima la ventilación", detalló.

Por otro lado, señaló que "si se está en un ambiente cerrado y viene alguien de afuera y no sabemos si está infectado, le recomendamos que no lo use al igual que los ventiladores".

"Se recomendará especialmente para restaurantes, supermercados. Todas las recomendaciones se trabajará para la comunidad que sepa, que son un factor de riesgo, sobre todo en lugares cerrados donde ponen las pestañitas y cae directamente. Si estamos almorzando, cenado, nos cae eso, se produce la tos de alguien y eso se aeroliza. Es probable que en ese contexto terminemos todos contagiados", finalizó.