Alina Almazán sobre la expansión del Covid: "San Juan no debería volver a Fase 1"

jueves, 22 de octubre de 2020 08:00

Este jueves, la secretaria de Panificación de Salud Pública de San Juan, Alina Almazán, aseguró que existe una gran preocupación por la grave escalada de contagios por coronavirus diarios que la provincia registra. En este caso, se refirió a la posibilidad de volver a Fase 1 y señaló que todo depende de los ciudadanos.

"San Juan no debería volver a Fase 1, si los sanjuaninos respetáramos las conductas de prevención. Depende de nosotros regresar o no, si respetamos todas las medidas deberíamos controlar esta escalada de casos, pero si no logramos controlar esta cadena de contagios seguramente vamos a transitar entre las fases 1 y 4", dijo Almazán en diálogo con Radio Sarmiento.

Sobre la situación actual, indicó que "el análisis que hacemos desde el Ministerio de Salud Pública, es que observamos una tendencia alarmante en el aumento de casos, sostenida, que viene observándose desde hace 10 días, lo que nos hace ver que estamos subiendo la curva, aunque no sabemos cuál es el pico de esa curva ni cuando se va a dar"

Y agregó que "lo que nos preocupa es que esta subida es alarmante por los números y eso se traduce en la conducta que tenemos los sanjuaninos".

En la noche de este miércoles, la provincia registró 258 nuevos casos, cifra récord desde en comienzo de la pandemia, en concordancia con un pico en todo el país, donde también hubo 18.326 confirmados en sólo 24 horas.

"Lo que no terminamos de comprender es que esa normalidad de antes de la pandemia no puede volver, no va a volver mientras convivamos con el virus. Tenemos que adquirir hábitos nuevos para defendernos, creo que eso es lo que todavía nos está faltando. La normalidad que teníamos antes de la pandemia no la vamos a volver a tener en este momento, ni en los próximos dos años", finalizó Almazán.