¡Una gladiadora! Bebé sanjuanina de 11 meses superó el coronavirus

miércoles, 21 de octubre de 2020 00:00

Tiene 11 meses de vida y se convirtió en la sanjuanina más pequeñita que tuvo coronavirus en la provincia. Su nombre es Luz Bustos y fue detectada con covid-19 el pasado lunes 12 de octubre en el Centro de Salud René Favaloro, La Rotonda, en Rawson.

La bebé, por la corta edad, no fue hisopada pero era contacto estrecho de su abuelo que tenía coronavirus y estaba internado en el Hospital de Albardón. Los síntomas comenzaron ese fin de semana previo del 10 y 11 de octubre. Fiebre, dolor de garganta y dificultad para respirar, fueron las características que se fueron presentando en la bebé y que desesperaron a su familia.

Según relató su mamá, Yésica Sánchez, a Diario La Provincia SJ, cuando la llevaron a La Rotondo le hicieron los estudios y una placa en la que detectaron que tenía neumonía por eso la fiebre que tenía y que no podía respirar. La doctora Andrada del Centro de Salud la atendió y confirmó el diagnóstico de Covid-19.

A partir de ese día, todos los días una asistente social les llama y les hace el seguimiento. En menos de una semana, la menor mostró una gran mejoría y ya está recuperada, lo que llena de alegría a la familia.

"Me explicaron que la recuperación en los niños era más rápida, no como en los adultos", señaló la madre que fue hisopada y se encuentra esperando desde hace una semana el resultado de la PCR para saber si tiene o no la enfermedad.