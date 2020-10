El relato de la sanjuanina que tuvo a su bebé y a su papá con covid: "somos bendecidos doblemente por Dios"

miércoles, 21 de octubre de 2020 00:00

"Somos bendecidos doblemente por Dios". Con esas palabras, Yésica Sánchez expresó la alegría que vino después de la tormenta. Su papá y su bebé de 11 meses de vida superaron el coronavirus y hoy son testimonios de que el coronavirus también puede ser vencido.

Yésica es mamá de Luz Bustos, la pequeñita de 11 meses de vida que fue detectada con covid-19 en el Centro de Salud René Favaloro el pasado 12 de octubre. Además su papá, abuelo de la nena, recibió el alta este sábado después de una intensa lucha contra la enfermedad, internado en el Hospital de Albardón.

"Mi papá se contagió trabajando en la Cerámica San Lorenzo. Los médicos le dijeron que era angina y con el paso de los días se fue agravando. El 7 de octubre pasado le hicieron el hisopado y el 9 le dieron el resultado positivo. Lo internaron porque estuvo muy mal, no podía respirar, fiebre, dolores, vómitos y todos los síntomas juntos", recordó a Diario La Provincia SJ sobre cómo comenzó a actuar el virus en su familia.

El padre de Yésica tiene 62 años de edad e ingresó al nosocomio como paciente de riesgo ya que es diabético e hipertenso. "Fueron momentos difíciles porque hace dos años perdimos a mi mamá. Ver que lo internaban a él era como volver a pasar lo mismo, muy triste, saber que estaba solo en el hospital y que no podíamos cuidarlo. Nos sentimos atados de las manos con mi hermano", expresó la joven.

Cuando la angustia, el miedo y la incertidumbre los estaba abordando por tener a su ser querido luchando en el hospital, uno de sus mayores miedos comenzaba a concretarse: la bebé de 11 meses, su única hija se había contagiado. Ese fin de semana comenzó con los síntomas.

Según relató, la pequeña empezó el domingo con fiebre y dolor de garganta: "al principio en el hospital Rawson no me la quisieron atender por ser contacto estrecho y finalmente la vio un médico pero fue por encima y no le indicaron nada. Al otro día tuve que llamar al 107 porque no podía respirar la bebé. Ahí me dijeron que la llevara a La Rotonda y la atendieron. Me dijeron que tenía un cuadro de neumonía, que era coronavirus".

En el Centro René Favaloro, La Rotonda, de Rawson recibió una atención con mucha dedicación de la doctora Andrada. Allí le hizo a la bebé todos los estudios, incluidos una placa, que confirmaron el diagnóstico y desde ese momento se dispuso un seguimiento detallado de la pequeñita de la mano de una asistente social, Romina, que todos los días llama para saber cómo es el progreso en su salud.

"Estábamos muy asustados porque la veíamos que no podía respirar. Cuando vino el 107 se la querían llevar a ella solita sin mi y eso nos dio mucho más miedo. En La Rotonda, la doctora Andrada la atendió excelente. En menos de una semana ya se recuperó y me explicaron que la recuperación en los niños es más rápida, que no era como en los adultos y gracias a Dios fue así", agregó.

Yésica y vive con su marido y Luz, a pocos metros de su la casa de su padre, en la vivienda que tienen atrás de la de él. Creen que el contagio se produjo en este contexto, al igual que ella que si bien no tiene todavía el resultado del hisopado ya pasó por todos los síntomas. La joven madre tuvo pérdida de gusto y olfato y también dolores corporales, sin embargo no estuvo tan azotada con la salud como su papá y su hija. El martes de la semana pasada, ella fue hisopada y a una semana todavía no tiene el resultado.

"Mi papá estaba mal porque sabía que tenía mi bebé. Cuando estuvo internado no le dijimos que estaba contagiada porque tenía el bajón de mi mamá. Pero todo el tiempo le hacíamos llamadas, videollamdas, mensajitos. Y la cantidad de gente que rezó, pidió por él, creo que fue eso también, la ayuda de Dios para que mejore. Estar tan mal a tenerlo acá, decimos que fuimos bendecidos por Dios", puntualizó subrayando que el 5 de noviembre, la bebé cumple su primer año de vida.

Finalmente el sábado pasado, él recibió el alta médica y este miércoles recibirá el "alta por completo". La llegada a su casa fue con carteles y globos, celebrando la recuperación. Ese mismo día, los médicos entregaron el resultado del hisopado al hermano de Yésica que dio positivo al igual que el resto de su familia.

En este proceso es fundamental el rol de los vecinos que colaboran todo el tiempo comprando la mercadería y haciendo todo lo necesario para que la familia pueda cumplir el aislamiento y no salir del hogar.

"Ruego que todas las personas que cursan está dura enfermedad puedan contarlo como nosotros, y con una sonrisa en sus rostros", finalizó la joven agradeciendo a Dios y la oración de todos los que hicieron cadenas para que hoy la alegría se dibujara en su rostro.