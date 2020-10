Hermana del chico asesinado en 9 de Julio: "no tenemos fuerza pero lucharemos por justicia"

martes, 20 de octubre de 2020 00:00

Quebrados, dolidos. Así están los familiares de Alejandro Guerra, el joven de 31 años de edad cuyo cuerpo fue encontrado el pasado viernes en calle Zapata al oeste de Barrio Taranto, en Las Chacritas, 9 de Julio. Los hermanos y el padre habían iniciado el jueves pasado una intensa búsqueda con ayuda de la policía para localizarlo con vida, pero el resultado fue el peor esperado.

"Estamos muy triste, mal por todo lo que le hicieron a mi hermano. No se merecía lo que le hicieron. Lo mataron como a un animal", comenzó expresando Gabriela Guerra, su hermana, a Diario La Provincia SJ.

En la memoria de la familia están muy presente todavía las últimas horas de vida de Alejandro y la esperanza que tenían que volviera a la casa. El miércoles pasado salió de su vivienda a las 19 horas para ir al cumpleaños de un familiar. En la celebración estuvo hasta alrededor de las 22.30 y desde ese momento lo que ocurrió está siendo reconstruido por la justicia.

"El jueves mi papá me llamó en la mañana y me dijo que no estaba mi hermano. Le dije que ya iba a aparecer, que se quedara tranquilo. Luego cuando pasé le pregunté si había regresado y me dijo que no", relató Gabriela y destacó que cuando más tarde le volvió a llamar a su padre, él le respondió que no había vuelto todavía. A partir de ahí entró la desesperación y el miedo de que hubiera pasado lo peor.

"Como no había aparecido pusimos la denuncia. Pero se me había puesto en la cabeza que algo había pasado", destacó recordando que las horas que pudieron dormir esa noche de su ausencia eran pocas y el temor de lo peor iba cada vez más en ascenso con el correr de las horas. El viernes el peor pensamiento se hizo realidad: los policías encontraron el cuerpo en el descampado.

Cuando la noticia les llegó el dolor los abordó pero con el correr de las horas empezaron a volver a la memoria situaciones que vivieron durante las horas de búsqueda que les llama la atención. "La madre de este asesino me llamó y me dijo que Tevy salió con mi hermano", recordó Gabriela.

Luego se remontó a un hecho que ocurrió en la madrugada del jueves, presuntamente cuando Alejandro ya había sido asesinado: "estos delincuentes entraron a la casa de mi papá y él salió con un palo. Dijeron que habían venido a buscar a mi hermano. Mi papá salió y los echó (...). Luego ellos hacían el comentario afuera y mi papá los escuchaba que decía 'qué hacemos, que hacemos'. Eso no nos cerraba, ¿qué vinieron a preguntarle a mi papá'".

Según el informe de la autopsia, Alejandro murió alrededor de las 2 de la madrugada y este hecho al que hace referencia de la familia, según los dichos de Gabriela, ocurrió pasado ese horario.

"Estamos haciendo todo lo posible para que se haga justicia, justicia para toda la vida (...). Mi hermano era excelente personal. Practicamente lo crié a él. Cuando mis padres trabajaban y hubo un tiempo que mi mamá y papá enfermaron, yo los crié. Él era todo, incluso me decía mamá", recordó entre lágrimas Gabriela que es apenas 8 años más grande que Alejandro.

"No tenemos fuerza pero la sacamos para luchar por mi hermano. Vamos a hacer marchas, voy a ir a la justicia. Ellos tienen que hacer valer la muerte de mi hermano. No queremos que salga ni uno de la cárcel. No queremos que le den ni 10 ni 20 años", agregó Gabriela quien destacó que el 4 de noviembre cumple 18 años, el joven que es menor de edad y que está detenido por el crimen de su hermano.

"Como hermana no voy a bajar los brazos. Voy a pelear con todo para que se haga justicia (...). Lo que sea voy a hacer para pedir por mi hermano, por su memoria no voy a rendirme", puntualizó llorando al recordar que la última vez que vio a su hermano con vida fue unos días antes cuando organizaron dónde celebrar el Día de la Madre.

"Hace un año falleció mi mamá e íbamos a estar acá. Eramos 5 y se han ido muriendo", finalizó con la voz desgarrada por el dolor.