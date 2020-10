Gustavo Toledano tiene coronavirus: "empecé con dolor de cuerpo"

martes, 20 de octubre de 2020 13:31

"Empecé con dolor de cuerpo". Con esas palabras, Gustavo Toledano contó que los primeros síntomas que comenzó a sentir la semana pasada lo motivaron a hacer un hisopado para saber si tenía o no coronavirus. El periodista señaló que el viernes había decidido faltar a los trabajos, Radio AM1020 y Telesol, por precaución hasta que tuviera los resultados. Y este martes, desde Salud Pública le dieron el informe positivo.

"El viernes tuve una congestión, resfrío. Avisé a mis compañeros de la radio y del canal que me iba a hisopar en las horas de la tarde. Cualquier síntoma, tenes una posibilidad que sea covid por eso me hisopé en la rotonda y me atendió un médico de guardia", explicó Toledano en comunicación telefónica con el noticiero de Telesol, y puntualizó: "esta mañana me avisaron que mi resultado es detectable, mi PCR era positivo".

Luego explicó cómo fue el proceso hasta hisoparse y señaló que todo empezó cuando sintió algunos síntomas. "Busqué atención en los lugares donde se informaron, médico, receta e hisopado para descartar las dudas. Traté de hacerlo de la mejor manera. Lo hice respetando a mis compañeros de trabajo, por eso no fui a trabajar, y para darle tranquilidad a mi familia y saber cómo manejarlo. En mi casa somos 4, además de mi madre, mis hermanos y demás", agregó.

A partir de este resultado, todos los contactos estrechos de él, tanto su familia como compañeros de trabajo, fueron aislados y por eso este martes en la mañana, Marcela Podda hizo su último programa en la radio hasta tanto tenga el resultado del hisopado. Además no estuvo al frente del noticiero del canal. Luego comenzará un cambio en la conducciones de la programación que por ahora podría extenderse solo 15 días.

"Cuando empecé no tenía mucha mucosidad, sentía dolor de cuerpo. Ya me pasó otras veces algo así y pensé 'se que pasará' pero al no ser un año normal cualquier síntoma debe despertar el interés (...) Gente que me llamó y me dijo que hay que hisoparse y sacarse las dudas. No perdí el olfato, no tuve tos ni diarrea. Es como un pequeño cansancio como que vas dejando la gripe", detalló.

Finalmente señaló que "hay que seguir machacando en el lugar, ahora más que nunca usar barbijo, lavarse las manos, distancia física y si no hace falta salir, tratar de evitarlo. Cuidarnos, San Juan no puede volver para atrás porque hay una actividad económica que no puede seguir sufriendo, queda la responsabilidad de cuidarnos y el respeto por el otro. Estamos bien, tranquilos, estaremos en casa como lo hicimos en estos 6 o 7 meses. Yo solo salgo a trabajar y hago las compras pero hay circulación y pasan estas cosas. Hay que prevenir y seguir cuidándonos".