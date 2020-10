Sugirieron desinfectar los comercios sanjuaninos con mayor frecuencia por casos de coronavirus

lunes, 19 de octubre de 2020 22:04

En las últimas horas, el comercio sanjuanino sumó su primer fallecido y también al menos 20 casos positivos de coronavirus. Es por ello que desde el Sindicato de Empleados de Comercio no sólo se trata de acompañar a los trabajadores sino de poner el enfoque en cómo reforzar la prevención.

"Empezando por casa, hemos decidido que tanto nuestras oficinas como la farmacia sean desinfectadas por empresas que se dedican a ello. Nos van a sugerir la frecuencia para hacerlo y estamos abiertos a aprender sobre esto. Tenemos un tránsito de personas permanente y hay que reforzar las medidas, más ahora con la confirmación de circulación viral en la provincia", señaló a este diario, la secretaria general del SEC, Mirna Moral.

Y agregó que "sugerimos que los empresarios analicen esta medida. Sobre todo los comercios que tienen locales chicos y con poca ventilación. Están expuestos los empleados, los responsables de depósito, administrativos y hasta los mismos dueños que deciden trabajar con ellos. Con la frecuencia que sanitariamente se necesite, podrían sumar esta estrategia y trabajar con más tranquilidad".

Señaló que "los trabajadores deben exigir constantemente a la gente que use bien su barbijo o mantenga la distancia. Necesitamos reforzar la conciencia social. Son alrededor de 18 los empleados que transitan la enfermedad; personas jóvenes que no tienen comorbilidades. En tanto, un grupo de contactos estrechos transita el aislamiento. Algunos están por terminarlo y otros, recién inician. A partir de esta situación, pedimos que se considere a los casos estrechos y no vayan a trabajar ya que es obligación cumplir el aislamiento y que eso no signifique riesgo de perder el trabajo. Seguimos exigiendo que los controles sean muy estrictos en todos los departamentos".

Primer fallecido en el comercio

Una triste noticia se conoció este lunes. Según informaron desde el Sindicato Empleados de Comercio, SEC, se produjo la muerte de un trabajador del comercio sanjuanino como consecuencia de haber contraído coronavirus.

"Era una persona querida por sus compañeros. Es el primer fallecido entre los comercios. Nos impactó a todos y no lo pensábamos", señaló Mirna Moral desde el SEC en radio AM1020.

La gremialista subrayó que el fallecido es una persona joven, de 39 años de edad, que tenía "mayor posibilidad de superar la enfermedad" pero así y todo no pudo vencer al virus.

"Era rellenito, que podría haber sido una comorbilidad pero no era obeso", explicó.

El hombre tenía dos hijas y hay gran conmoción y consternación entre los empleados de comercio del microcentro.