El conocido sacerdote Rómulo Cámpora tiene coronavirus: "me tenía que tocar"

lunes, 19 de octubre de 2020 19:15

La Iglesia Católica sanjuanina afronta sus primeros casos de coronavirus. A un diácono de la parroquia Cristo Rey, de Caucete, se suma el conocido sacerdote Rómulo Cámpora que está a cargo de la parroquia Santo Domingo, en el departamento Iglesia.

A través de un audio, fue muy franco con su comunidad. "Me detectaron coronavirus y soy asintomático. Me hisoparon el viernes y hoy (lunes) tuve el resultado. Le mando un cariño grande a toda la comunidad y que no hagan de esto una novela. Tampoco vayan a buscar las coronas, ni se pongan tristes. Me tenía que tocar".

El sacerdote explicó que "fue un año de mucho trabajo, de ir y venir. Les pido que recen por mí para que siga bien, como estoy hasta ahora".

Cámpora cumplirá con los 14 días de aislamiento antes de ser testeado nuevamente para comprobar su estado de salud.