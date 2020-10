Sanjuaninos organizan una maratón para crear juegos de terror

View this post on Instagram

Crevis Jamloween 1u00b0 ediciu00f3n! ud83dudc7bud83cudf83 *ver mu00e1s* Un evento de desarrollo de videojuegos en el cual podru00e1s traer a la vida tus ideas! En esta nueva ediciu00f3n abordaremos la temu00e1tica *juegos de terror*. u2620ufe0fu26b0ufe0fud83cudfae La consigna es simple: desarrollar un videojuego/prototipo/concepto en una semana desde el Su00e1bado 24 a las 16hs al Su00e1bado 31 a las 16hs de Octubre 2020. La elecciu00f3n del gu00e9nero de juego a crear queda a elecciu00f3n del o los participantes de cada equipo (puede haber equipos de uno). Los Juegos de mesa tambiu00e9n cuentan! ud83cudfb2u265fufe0fud83eudde9 El du00eda de la Jam se daru00e1 a conocer la palabra clave para desarrollar tu videojuego.ud83dudd2e Esta Jam se dividiru00e1 en 3 u0026#34;nivelesu0026#34; En los cuales podru00e1s con el que te sientas mas a gusto. *Nivel 1ufe0fu20e3* - Crear un concepto (concept art, GDD) sobre el juego que te gustaru00eda hacer. *Nivel 2ufe0fu20e3* - Hacer un prototipo de lo que te gustaru00eda que fuese el juego, lo podes hacer con cualquier herramienta a tu elecciu00f3n. *Nivel 3ufe0fu20e3* - u0026#34;Darle vida al muertou0026#34; acu00e1 podu00e9s llevar acabo tanto el nivel 1 y el 2, el objetivo de este nivel es hacer un videojuego jugable. A tu proyecto podru00e1s apuntarlo en el sitio de la Jamloween en la plataforma Itch.io para que todos podamos temerle y disfrutar tu creaciu00f3n. Y no te preocupes si estu00e1s solo/a, todos los niveles son importantes y quien sabe a lo mejor a alguien le sirve lo que has hecho o viceversa. Te la vas a perder? Inscru00edbete en: https://itch.io/jam/jamloween y para comunicarnos usaremos discord: https://discord.gg/psxKBvb