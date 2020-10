Juez brindó una medida inédita para prevenir la agresión de animales en San Juan

domingo, 18 de octubre de 2020 20:27

En los últimos años, se han vuelto moneda corriente los casos de personas, sobre todo niños, agredidas por perros que incluso llegaron a causarles la muerte. Hasta el momento, luego de que ocurría el hecho se sometía a juicio a sus dueños para indemnizar a la víctima, pero un nuevo fallo abrió la puerta para que de ahora en adelante estos episodios no se repitan.

Todo comenzó con un caso que ocurrió en el 2018. "La nena caminaba junto a su mamá todos los días por el Boulevard Sarmiento en Rawson. Pasa con mucha frecuencia porque es el recorrido entre su casa y la de sus abuelos. Hay un comercio donde hay un perro a la vista del público, que no está amarrado ni nada. En una de las oportunidades se abalanza sobre la nena y le muerde la cara. Le hizo un daño enorme. Es algo que ocurre con mucha frecuencia y que atemoriza a la gente sobre todo en los barrios cerrados porque a veces los dueños los sueltos", explicó a Diario La Provincia SJ, su abogado, Damián Villaverde.

Si bien este hecho tuvo lugar hace dos años, la medida recién salió ahora porque hubo una demora en las pruebas. "Llevó tiempo porque como estaba suelto en la calle, primero había que localizar al perro y luego al dueño. Para que después el juez pudiese mandar al lugar a un judicial. Se reclamaron dos cosas, por un lado la indemnización por el daño que le ha producido, las lesiones en la cara de la nena. Por el otro, interpusimos algo que no he visto en San Juan ni en el país (aunque puede ser que haya), que se hiciera una petición preventiva para que un hecho así no vuelva a suceder", agregó el letrado.

La idea es que a partir de este fallo, quien se sienta en peligro interponga una acción preventiva de daños. "El juez Héctor Rafael Rollán, a cargo del Primer Juzgado Civil, Comercial y Minería, ha tomado la medida anticipada, es decir, antes de que termine el proceso, de mantener al perro adentro del inmueble, amarrado y con bozal para que el perro no produzca más daño. Lo relevante del caso es que es un tipo de acción contemplada en el nuevo Código Civil que se puede interponer antes de que el daño se haya producido. Supongamos que cualquiera de los lectores pasa con frecuencia por un lugar y hay un perro que amenaza, que sale, que no está atado. Si siente el temor, el peligro de que el perro ataque, podés interponer la acción antes de que el daño se produzca. Una vez que logramos conseguir las pruebas el juez actuó de inmediato. Mandó a un oficial a constatar que el perro existía, que estaba en tal inmueble, que estaba sin atar y en unos quince días dictó la medida".

El abogado hizo hincapié en que no es una medida en contra de los animales sino que incluso puede llegar a beneficiarlos. "Hay perros que por su raza tienen un exceso de energía que necesitan entrenamiento, si no la descargan se pueden volver agresivos. Esto es una tortura para el animal. Si el perro tiene un trato adecuado no tiene por qué atacar. El juez puede ordenar incluso que se lo vacune, cosa que muchos dueños no hacen", sentenció Villaverde.