Una leona, la mamá sanjuanina que volvió a casa tras un duro momento después de dar a luz

sábado, 17 de octubre de 2020 14:00

Es una leona. Así la definen quienes la conocen y confiaban en su recuperación. Se trata de Melina Atencio, una joven mamá sanjuanina que superó un duro momento tras dar a luz a su tercera hija. "Nunca me imaginé la ayuda de los sanjuaninos", aseguró.

Hace unas semanas, Melina salió del sanatorio pero su bebé no, ya que por un problema de respiración quedó internada unos días. Desde entonces su preocupación comenzó por la bebé aunque no sabía lo que le iba a pasar a ella.

"La bebé estuvo tres días internadas y yo iba todos los días dos veces a verla, lo que me dejaban. Una vez que le dieron de alta y pudo volver a casa conmigo, comencé con dolores muy fuertes en el estómago hasta que mi esposo me llevó a urgencias. Me dijeron que por un proceso que todas las mujeres hacemos después del parto, y que yo no lo había hecho, me tenían que operar", aseguró la joven a Diario La Provincia SJ.

Desde ese entonces lo que pareció ser una operación para regularizar su situación, terminó con complicaciones que llevaron a que Melina quedara en coma e intubada.

"Yo supe que el 20 de septiembre entré a que me operen y estaba preocupada por cuatro transfusiones de sangre que me habían hecho y que debía devolver. Sin embargo, cuando me desperté era 23 de septiembre, me habían desentubado hacía unas horas y estaba en un lugar que no conocía y con gente que tampoco reconocía, me dijeron que habían pasado tres días y no lo podía creer", reveló.

Es que durante el procedimiento, Melina perdió mucha sangre e inducirla al coma fue una de las opciones para estabilizar su organismo tras la operación. Sin embargo, se necesitó que le realizaran 24 transfusiones de sangre. Desde ese momento una gran movida comenzó por redes sociales para buscar dadores y pedir cadenas de oración por su salud.

"Cuando me contaron lo que había pasado no podía creer la ayuda de los sanjuaninos. Soy docente y además hago chocolatería, mis clientas me dejaron mensajes diciéndome que fueron donantes, mucha gente que no conozco también, incluso las cadenas llegaron hasta México, donde me pusieron en oración con la Virgen de Guadalupe", agregó emocionada.

Más allá de su salud, Melina lo único que quería era volver a casa con sus hijas y hacerles saber que estaba bien. "Cuando volví y las vi me cambió el ánimo por completo, ya estaba donde quería estar. No me preocupaba porque sabía que mi familia iba a estar cuidándolas, mi esposo, mis hermanas, mi papá y mi tía, pero no hay nada como hacerles saber que yo estaba bien".

Después de ese duro episodio que casi le cuesta la vida y que sin dudas marcará un antes y un después, Melina vivirá un Día de la Madre diferente. "Quiero estar con mi familia porque ellos me demostraron una vez más que están pase lo que pase, mis hijas son todo y mi esposo también. Ahora sigo con internación domicilia pero mi recuperación es rápida estando con ellos", finalizó.