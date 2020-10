Mamá del bebé que murió en Pocito: "levanto a un niño en brazos y me acuerdo de él"

jueves, 15 de octubre de 2020 14:30

Este 14 de octubre se cumplieron tres meses de la muerte del pequeño Mirko, el bebé de apenas un año y un mes que falleció en Pocito, tras un cuadro agudo abdominal producto de una peritonitis que aparentemente no fue tratada a tiempo, y por el que un pediatra del Hospital Federico Cantoni se encuentra involucrado.

"Estos tres meses han sido los más difíciles, todos sentimos su falta aunque sabemos que está con nosotros. Sus hermanos lo extrañan, su hermanito me dice que lo ve jugar, yo también lo extraño y a veces me da miedo por mi bebé que viene en camino, tengo siete meses de embarazo. Sabemos que ahora Mirko es el ángel de la familia que nos cuida a todos, yo le pido que lo haga", aseguró con profundo dolor su mamá Claudia, a Diario La Provincia SJ.

El pasado 12 de julio, Claudia asistió al hospital departamental con el bebé tras estar delicado de salud pero luego fue enviado nuevamente a su casa con un diagnóstico de anginas. A pesar de la insistencia de la mujer para que le hicieran más estudios, el pediatra que lo atendió sólo le indicó ibuprofeno.

"Recuerdo que hizo dos paros cardíacos, en el primer me hizo caritas, me tiró un besito y se cortó, como despidiéndose. Después volvió, mi hijo volvió pero fue solo un momento y ya se fue. La doctora que me atendió fue muy buena, nos apoyó un montón ya que también había atendido a mis otros hijos", relató su madre.

"Estoy separada del papá de Mirko pero tenemos una muy buena relación por los nenes. Ahora me da vergüenza llamarlo, aunque me ofreció todo su apoyo, porque siento que le fallé, pero yo hice todo lo que me indicó el pediatra la primera vez. Mirko era un bebé muy independiente, muy tranquilo y a la vez alegre, caminaba y hacía como un autito, se divertía mucho", señaló con tristeza.

El pediatra fue excarcelado en septiembre, por parte del Juez Correccional Federico Rodríguez, aunque con una fianza de más de un millón de pesos. Es por eso que en este caso, la defensa de la familia de Mirko, representada por la abogada Filomena Noriega, se basará en cinco claves importantes para poner en juicio el accionar del profesional.

"Levanto a mi sobrino en brazos y recuerdo la última vez que lo tuve a mi hijo. Es muy fuerte, estos meses han sido de una transformación para toda la familia, para la familia que supe construir. Lo único que queremos es justicia, que este médico no vuelva a atender para que no le pase lo mismo a otros niños. Yo le pedí que le hiciera estudios, que lo dejara internado y me dijo que no hacía falta. Hoy le preguntaría ¿por qué? ¿Qué pasó por su cabeza que no atendió a mi pedido?", finalizó en profundo dolor.

En este sentido, Noriega indicó a este medio, que “en primer lugar vamos a pedir que declare la tía del bebé que fue quien llevó a la mamá hasta el hospital, además de pedir los videos de las cámaras de seguridad del hospital y realizar una presentación con un perito de parte. Se trata de un médico para que establezca y deje en claro cuál debería haber sido el correcto accionar del pediatra”.

Y añadió respecto a la justificación en la que basarán la causa, que "a nuestro entender hubo una negligencia ya que no consideró todos los cuidados al pequeño que debería tener".