Mamá del nene embestido por el tren: "lo más doloroso será cuando sepa lo que le pasó"

"Jamás me verá llorar". Con esas palabras, Viviana Vargas aseguró que siempre será fuerte al lado de su hijo para darle toda la fuerza que él necesita para seguir adelante en este duro momento. Su hijo es Alan Tejada, el niño de 12 años de edad que este martes sufrió una brutal caída de un tren que le terminó provocando la pérdida de sus pies.

El accidente ocurrió en La Cañada, Albardón, donde el pequeño jugaba con una formación en movimiento y perdió la estabilidad, lo que de milagro no terminó en tragedia.

"Él ahora está bien y gracias a todos los que lo ayudaron", comenzó expresando Viviana a Diario La Provincia SJ, desde la habitación del hospital de Niños Juan Carlos Navarro, donde el pequeño permanece internado.

Viviana contó que "los médicos dijeron que tiene un proceso para largo rato" y si bien eso la llena de dolor, siente un respiro saber que está vivo y que lo que ocurrió en las vías del tren no terminó con su vida.

"Ayer cuando entré a la habitación no me reconoció", agregó con la voz quebrada la madre quien sostuvo que todo se debió a la conmoción que sintió el niño. Luego le "pedía que le sobara las piernas" por el dolor y porque no las sentía. "Yo le dije que es un raspón que tiene. No sabe nada. Él no sabe lo qué pasó y de eso se va a ocupar la psicóloga. Hoy cuando entré le pregunté quien era yo, me saqué el barbijo y me dijo 'mi mamá'", destacó.

Viviana contó que su hijo "tiene raspones en las piernas y está fuera de peligro" pero "lo más doloroso será cuando sepa lo que le pasó", algo que estará en manos de la psicóloga y será en los próximos días.

"Soy fuerte, no se me corre una lágrima delante de él. Trato de ser lo más fuerte posible y jamás me verá llorar. A la noche lloro pero él nunca me va a ver llorar. Tengo una herida grande en el corazón. A ninguna madre le gusta que su hijo sufra pero estoy dura y ahora estoy bien porque estoy con él pero salgo y me largo a llorar. Soy una acá con él y otra afuera", expresó.

Alan y su familia ahora más que nunca necesitan ayuda. Sus padres no tienen trabajo y viven de las changas. "Toda la ayuda será bienvenida. Mi marido no tiene trabajo. Estamos yendo y viniendo al hospital y necesito dinero para moverme en la SUBE, además de mercadería. Tenemos ayuda del municipio y le agradezco de todo corazón a la gente porque ni siquiera a muchos los conozco", finalizó.