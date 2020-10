La comunidad educativa de la escuela de Alan, unidos para ayudar

miércoles, 14 de octubre de 2020 16:54

La historia de Alan Tejada conmovió este martes a los sanjuaninos. El niño de 12 años cayó de uno de los vagones de un tren de carga en movimiento en Albardón y producto de esto perdió sus pies. Tras tomar estado público el hecho, la comunidad educativa de la escuela Cirilo Sarmiento en Angaco se puso manos a la obra y se unió para ayudar al pequeño y su familia.

Alan vive en la zona de La Cañada, Albardón, y en este 2020 le tocaba cursar 5to grado. El niño es conocido en la comunidad educativo por lo inquieto y travieso que es y por eso se ganó el corazón de los docentes quienes no dudaron en lanzar una campaña solidaria por las redes sociales.

"Soy su maestra desde el año pasado. Una mamá me dio la información del accidente y fuimos ayer a la casa. Me atendió el hermano de 15 años y me dijo que necesitan mercadería porque el papá está sin trabajo. Pusimos en todos los grupos y se extendió el pedido en las redes sociales", explicó la maestra Marcela Vallejos a Diario La Provincia SJ.

Alan fue definido como "un niño con mucha libertad" y es el más chico de cuatro hermanos. "Es un excelente alumno en matemática. El año pasado me dijo 'maestra denos más matemática y no lengua' porque no le gusta tanto lengua", contó la "seño" quien recordó que este año, la mamá lo inscribió para que comenzara a cursar una semana antes de la pandemia pero los estudios se vieron truncados porque las clases presenciales quedaron suspendidas.

Marcela nunca pensó "que fuera a tomar tanta difusión el pedido solidario". Tal es así que anoche una persona le donó una silla de ruedas para que use el niño hasta que se recupere y además desde Canadá recibió la consulta de una persona que preguntó cómo podía colaborar y con qué.

"Piden mercadería pero no plata pese a que ellos están sin trabajo. Cuando le llamé para contarle, ella me preguntó cómo me había enterado yo y le dije que había salido en todos los medios. La mujer no tomó dimensión del caso", explicó la maestra quien explicó que en la vivienda viven además unos niños pequeños que son nietos y también se necesita ayudar con ellos.

"Ayer me destruyó ver lo que pasaba. Los niños con tantas carencias de todo. Es poco lo que podemos darles pero a la vez es mucho para ellos", finalizó destacando que junto a lo que está haciendo ella están los docentes y directivos de la escuela que no dudaron en sumarse y decir un "sí" rotundo a la posibilidad de ayudar a Alan y su familia.

Cualquier ayuda que quieran brindar, podrán comunicarse al 2645 05-7222.