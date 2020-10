Controles COVID en San Juan: instalarán puntos de testeos y centros de hisopados

miércoles, 14 de octubre de 2020 08:12

El Comité COVID-19 convocó a los jefes comunales para informarles sobre la situación actual y definir una serie de acciones preventivas y de control a través de las gestiones municipales, tras la adhesión al decreto nacional por coronavirus.

En el Centro Cívico se reunieron la ministra de Salud, Alejandra Venerando y la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone; con los intendentes de la Capital, Emilio Baistrocchi; de Rawson, Rubén García; de Pocito, Armando Sánchez; de Santa Lucía, Juan Manuel Orrego; de 9 de Julio, Gustavo Núñez; de San Martín, Cristian Andino; de Albardón, Jorge Palmero; de Angaco, Carlos Maza Pezé y representantes de Rivadavia y Chimbas.

Venerando, por pedido del gobernador Sergio Uñac y el Comité COVID-19 provincial, pidió intensificar medidas en cada uno de los departamentos, fortaleciendo la prevención y los controles en el cumplimiento de los protocolos, como así también la seguridad en cada una de las actividades habilitadas.

Uno de los objetivos planteados es la delimitación de circuitos y el control para el cumplimiento de las normas vigentes. En este marco se brindaron algunas propuestas para abordar y tratar en el Comité y definir las medidas a seguir a nivel provincial.

La ministra de Salud confirmó que se van a establecer puntos de testeos para la comunidad, en coordinación con los jefes de Zonas Sanitarias y el COE provincial. Se trata de centros de hisopado para sintomáticos que serán instalados de acuerdo a la realidad de cada departamento y el control epidemiológico que realiza el Ministerio de Salud Pública.

En el encuentro, además, la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, presentó la situación sanitaria por departamentos y la secretaria de Planificación, Alina Almazán, exhibió los mapas de calor. Con ellas estuvieron presentes el subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo y el secretario administrativo de la cartera sanitaria, Guillermo Benelbaz.

Aubone calificó como muy positiva la reunión y dijo que "una vez más, los intendentes muestran una absoluta colaboración con lo que vivimos en la provincia, con tratar de cuidar el estatus sanitario que tenemos, con cuidar las curvas de contagio y colaborar con sus equipos en los controles, tanto en los lugares abiertos como en los lugares cerrados permitidos donde hay actividades. Sumar esfuerzo nos permite lograr mejores resultados".

Por su parte, Venerando sostuvo: "Tenemos una realidad sanitaria no tan complicada como en otras provincias y estamos dentro de los seis distritos con mejor estatus sanitario. Sin embargo, esto es tan dinámico que puede cambiar de un momento a otro".

En otro orden Venerando comparó la duplicación de casos previo a los contagios que se presentaron en el Servicio Pentenciario y posteriormente. A la vez que advirtió que se debe a la "movilización y circulación de la población".

Según Venerando, "hay distritos con una población similar a San Juan que están con una situación de la pandemia más complicada. Como provincia debemos seguir trabajando para generar estrategias para poder disminuir los índices de contagios, y evitar que el virus se propague". Además, pidió "seguir coordinando acciones dentro del sistema económico, priorizando la salud de la comunidad, para que el sistema de salud no colapse”.

"Las acciones y actividades que ha propuesto Nación, la Provincia ya las viene trabajando. Si bien el sistema sanitario no está saturado, va aumentando la demanda en cantidad de consultas y de camas", agregó Venerando a la vez que agregó detalles sobre las diferencias en las cifras que el Gobierno nacional publicó: "El Ministerio de Salud de la Nación sumó las unidades críticas con las unidades de camas moderadas. Hasta el momento no hemos llegado a duplicar o ampliar la cantidad de camas, no hemos activado los hospitales de campaña ni el sistema privado. Sin embargo, es importante trabajar en conjunto para disminuir los casos y evitar que los contagios sigan en aumento", concluyó Venerando.

Fuente: Si San Juan