Fiesta Nacional del Sol 2021: ¿pasa para octubre o se viene una propuesta descentralizada?

lunes, 12 de octubre de 2020 00:00

Lo que pasará con la Fiesta Nacional del Sol 2021 es la gran inquietud que tienen muchos sanjuaninos. Éste es un recurso de movimiento económico muy importante, además de turístico y cultural. Sin embargo la pandemia azota con fuerza y la curva de contagios, lejos de disminuir, sigue creciendo. Por eso ahora se barajan nuevas alternativas, además de la transmisión por streaming que afloró la semana pasada.

La ministra de Turismo, Claudia Grynszpan señaló que gracias al Acuerdo San Juan se ha podido "mirar y escuchar otras voces". Allí precisamente "se planteó todo el movimiento que genera", tanto turístico como hotelero y por eso se definió que debe realizarse, aunque no se sabe cómo ni cuándo.

"Se planteó repensar la Fiesta Nacional del Sol. Hablamos que es importantísimo este aporte y hay que atenderlo. Hay un marco sanitario que no nos va a permitir hacer una Fiesta con más de 100 mil personas en el predio", comenzó expresando la funcionaria en el programa "Nuestra Mirada" (Telesol).

Luego indicó que la fiesta genera mucho empleo no solo en el sector cultural, sino también con oficios como herrero, carpintería, maquilladores. Sin embargo la posibilidad de hacer toda la puesta escénica en el 2021 con un guión y un armado estructural con puesta final es poco factible.

"Hay que repensarla, en el año que viene pero hay que ver qué pasa con la situación sanitaria. Imagino una Fiesta del Sol extendida por varias semanas en cada municipio, dando apoyo a las academias, generando movimiento local y descentralizado. Pensando en la reactivación cultural descentralizada y no en un solo lugar", agregó.

Sobre el rumor de cambiar la fecha de la Fiesta para octubre del 2021, una opción que trascendió en los últimos días, la funcionaria reconoció que podría ser pero todo depende del coronavirus: "No voy a decir que es posible. Me encantaría que al menos tengamos la posibilidad de tener un streaming con nuestros artistas locales. Hay que seguir generando la idea de generar escenario, sin público, con lo que corresponde. Me cuesta ver una obra de teatro con barbijo y los ensayos no son posibles. El espectáculo cuesta imaginarlo, hay una gran cantidad de artistas y es difícil pensarlo".