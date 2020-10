"Estamos destruidos": habló la familia del caso 1 de coronavirus en Iglesia

lunes, 12 de octubre de 2020 18:18

Este domingo, se conoció que Iglesia contabilizó su primer caso de coronavirus. Según confirmaron desde la comuna, el caso fue detectado en el Hospital Tomás Perón de Rodeo este domingo.

La persona es oriunda de la localidad de Rodeo y se le hizo primero un test rápido que dio positivo con lo cual pasó a someterse a un hisopado. Tras la confirmación del estudio de PCR con resultado positivo "se activaron todos los protocolos y el paciente se encuentra aislado y en buen estado de salud". El afectado es un joven que habría participado en la Capital sanjuanina de una reunión en un lugar gastronómico. Allí se detectó un caso positivo y al llamar a los que estuvieron anotados en la lista, dieron con él.

En diálogo con radio La Cumbre, del departamento del Norte, el padre del joven se mostró muy afectado y señaló que la familia tiene un local gastronómico en el departamento. "Me siento muy mal; estoy muy mal. Nosotros hemos estado abiertos y tenemos en mano el resultado del test que dice que no tenemos nada. Por supuesto, que nos cuidamos, tomamos la temperatura, el cuaderno de registro de datos y el alcohol en gel. Además, no tenemos síntomas, nada de nada. Mi hijo supo que había estado en un lugar en el que una chica dio positivo de coronavirus. Inmediatamente, fue a que le hicieran el test y después, insistió con el hisopado. Él se aisló en una habitación pero pidió por el hisopado porque estaba intranquilo y se lo hicieron en el hospital".

El hombre destacó la actitud de su hijo, que tenía también un test rápido previo que le había dado negativo. "Si él se hubiera confiado, habría salido y contagiado a nosotros y a otros y se hubiera armado un quilombo marca mundial. Creo que ni yo, ni mi señora ni mi cuñada tenemos nada".

"Estoy abierto a que me digan que esté 14 días cerrados, tenemos comida y después veremos qué pasa. Si llegara a estar contagiado, el día de mañana le donaré plasma al que lo necesite. Le pido disculpas a la gente. Nunca tuve la idea de decirle a mi hijo: "andá a buscar uno con coronavirus para que lo traiga al pueblo". Tengo a mi padre y a mi madre que son del grupo de riesgo y no los voy a ver. Mi hijo afortunadamente no fue a verlos", destacó.

Sobre cómo está la familia, el hombre se sinceró: "estamos destruidos; mi señora no para de llorar. La estamos pasando verdaderamente mal. Me tocó y les pido perdón al pueblo, a todos. Llevo 10 años acá y me siento un iglesiano más; tengo mi emprendimiento acá y vivo en mi restaurant". Y agregó: "gracias a Dios, la gente es muy buena y nos mandó su apoyo en mensajes. Esto fue involuntario. Agradezco que sólo tuvimos 7 personas que vinieron a comer; eran turistas o que vienen por el día y se van. A una empresa le damos 4 viandas por día. Sólo las vienen a retirar y hemos trabajado en los protocolos que nos pedían. Me mata esto que ha pasado; estoy norteado y no sé que hacer. Le voy a poner el pecho a las balas y le pido perdón a la gente por si hubo algún contagio. Espero que el pueblo no me juzgue por malo porque no lo soy".

El empresario gastronómico aseguró que "el 90% de los que viven acá no conocen a mi hijo porque él viene y se interna en la cocina para ayudarme a mí. Nos dedicamos todo el día a esto y es la pasión que tenemos. En eso, estamos tranquilos".