Su nueva corona: la comprometida docencia de la exreina de Angaco, Micaela Torés

domingo, 11 de octubre de 2020 09:41

Micaela Torés siempre tuvo en claro su vocación: la docencia. Así lo había manifestado cuando en 2018 fue elegida como la representante departamental de Angaco para la Fiesta Nacional del Sol del año siguiente. "Doy clases particulares a chicos, a personas de mi edad e incluso más grandes. ¡Mi problema es que no puedo decir que no! Pienso en ellos, en que tienen que aprobar y cuando me cuentan que lo lograron, es una emoción muy grande. La mejor decisión que tomé en mi vida fue ser docente. Mi sangre me dice que ser docente es para mí. Los alumnos me enriquecen mucho y doy todo de mí para formarme y ser mejor profesora", destacó en ese momento a Diario La Provincia SJ.

Hoy, aún la recuerdan por su rol soberano pero mucho más como "la profe de Química" que no sólo asiste a sus alumnos del Colegio parroquial Nuestra Señora del Carmen sino a los chicos que le piden ayuda, ahora de manera virtual, para resolver guías y avanzar en este año escolar tan particular. Cursando de la misma manera su penúltimo año del profesorado en esa especialidad en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes en la UNSJ, la joven técnica química comentó a este diario que "entiendo a los chicos porque yo también soy alumna. Estoy dispuesta, por eso, a ayudarlos cuando lo necesiten. Mi celular no descansa con las consultas todo el día".

Micaela dedica horas y horas a buscar los mejores recursos para enseñar a sus alumnos.

Reconoce que sobre todo en esta época, los adolescentes están más preocupados por lograr los aprendizajes y eso la desafía. "Ellos usaban la tecnología más que nada para las redes sociales y nosotros, como una herramienta auxiliar. Ahora, el entorno virtual es todo así que me valgo de varios recursos para tratar de captar su atención y comprendan. Es tan difícil todo sin verles la cara; sus gestos. Es complejo ponerse en el lugar del otro y también considerar los casos de quienes no tienen conectividad. Me mandan mensajes pidiéndome que por favor les enseñe algo o les explique. Imposible decirles que no", detalló.

En ese trabajo de "amigarse más" con las nuevas tecnologías, Micaela realiza videos ("ya soy toda una youtuber", comenta orgullosa), usa simuladores o se vale de simulaciones para explicar procesos y acerca así a los chicos al laboratorio y hace videollamadas y contesta mensajes de WhatsApp a sus alumnos del colegio y a quienes van a otras escuelas y recurren a ella por ayuda.

"Incluso las mamás se comunican conmigo para preguntarme por la situación de sus hijos en el aprendizaje. Lo valoro mucho porque las familias han puesto lo mejor de su parte para transitar este año que no es para nada fácil. Ese vínculo que se ha generado tiene mucho de emocional y me lleva a esforzarme más. También está la incidencia de los problemas económicos que afectan a las familias y eso repercute en la educación", comentó.

Micaela, en su etapa como reina de Angaco. En ese entonces, manifestaba su amor por la docencia.

Sobre su etapa como reina, Micaela guarda los mejores recuerdos y sobre todo, siente que afianzó aún más su compromiso de trabajar por y para Angaco. "Es mi tierra y quiero mucho a mi departamento. Tengo trabajo en la docencia y desde que fui reina, también en el municipio. Logré mi lote y tengo mi casa aquí. No podría ser más feliz y por eso, esa hermosa experiencia y lo que aprendí junto a las 18 candidatas que aspirábamos a la corona del Sol, fortaleció mi compromiso con los jóvenes".