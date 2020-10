Día de la Salud Mental: "el coronavirus disparó síntomas como la ansiedad y la depresión"

sábado, 10 de octubre de 2020 17:08

Hace diez años se promulgó la Ley de Salud Mental para garantizar derechos y acabar con los estigmas de pacientes con trastornos mentales. En un contexto mundial de crisis económica y social, desde el Foro de Salud Mental y Derechos Humanos de San Juan, manifestaron la importancia de su implementación para que todos los ciudadanos tengan acceso al acompañamiento que necesitan.

"Desde el 2010 hay una ley de salud mental que está pensada desde una perspectiva de derechos humanos que busca garantizar los derechos de quienes tienen algún trastorno mental para que no sean discriminadas. Estuvo pensada más que nada a quienes estaban en instituciones mentales que durante años estuvieron expuestos a abusos. Siempre la internación es el último recurso que es una de las cosas más importantes", contó a Diario La Provincia SJ, la Licenciada en Psicología Jimena Alcota.

Lic. Jimena Alcota, psicóloga miembro del Foro de Salud Mental y Derechos Humanos de San Juan.

Este año ha sido un momento excepcional en cuanto a salud mental, ya que el coronavirus no solo impactó en la salud física de la población. "Esto genera efectos en la salud mental. Es el estar conviviendo todo el tiempo con la incertidumbre, con miedo a lo que te puede pasar o a alguien a quien querés, la incertidumbre económica, porque hay trabajadores independientes que necesitan trabajar porque no tienen un sueldo garantizado. Todo eso, más los medios que cuentan los muertos todo el tiempo, hay una situación excepcional que al psiquismo le cuesta elaborar", explicó la profesional, miembro del Foro de Salud Mental y DDHH de San Juan.

Si bien, muchos pacientes llegan a las consultas psicológicas habiendo identificado el origen de su padecimiento con el coronavirus, otros no. "Acá entran en juego el caso a caso y las particularidades, no hay un síntoma que genere la pandemia. No es que todo el mundo se pone ansiosa, hay gente a la que le agarró por la ansiedad, otra que se deprimió, hay gente que si tenía de por sí una tendencia a..., ahora la potenció. Hago clínica y hubo un aumento de consultas y no vienen por la pandemia sino por el "no sé que me pasa". Que estoy triste, que estoy ansiosa, que me han aparecido ataques de pánico, no tengo ganas de hacer nada, lloro todo el tiempo, etc. es lo que más manifiestan. Algunas personas lo asocian con el coronavirus, pero muchos tienen distintos síntomas sin saber qué es lo que lo genera", agregó Alcota.

Si bien hay programas trabajando para ayudar, los especialistas insisten que se tendrá que reforzar en el periodo postpandémico. "En el ámbito de la salud mental es algo que charlamos mucho el aumento de la demanda. Cuando empieza la pandemia se generaron un montón de dispositivos, desde el Colegio de Psicólogos, Salud Pública y ONGs, ofreciendo programas de acompañamiento para la gente que se angustia o entra en crisis. Pero más allá de atender la emergencia, esto es algo que deja consecuencias a largo plazo. Estamos en convivencia con la muerte, que más allá de que lo estemos siempre, esto te lo materializa, lo concretiza y te lo recuerda todos los días cuando te dicen que se murieron mil personas".

Por ello, desde el mencionado Foro, piden que se trabaje en leyes que trabajen en el escenario que dejará el paso del virus. "Pensando en que hay una legislación que a medias se aplica, se puede armar un plan nacional de emergencia. Va a ser una demanda que ya está desbordando los sistemas. No todo el mundo lo va a poder pagar y ahí es donde se pueden vulnerar los derechos a la Salud Mental. Si te ponés un negocio y no sabés si va a funcionar, la angustia de no poder viajar a ver a un familiar que está lejano. Esto hace que se generen todos estos síntomas. Los dispositivos de atención telefónica son para la emergencia pero no se puede tratar así a largo plazo".

Para finalizar, la psicóloga hizo hincapié en la necesidad de un cambio en el trato con los demás. "Hay que empezar a pensar que la salud también son los vínculos. Como vecino en vez de estigmatizar a quien se enferma, ayudar o acompañar a esa persona o a esa familia. La salud es un concepto integral, que implica romper con la idea de que está la salud mental como una cosa aislada de la salud física. Si no estás bien con los vínculos te va a afectar en el cuerpo. Si no se está bien, no hay que dudar en pedir ayuda", sentenció Alcota.