Día de la Danza: las sanjuaninas que cambiaron su vida de la mano del baile

sábado, 10 de octubre de 2020 13:25

Este 10 de octubre se celebra el día nacional de la danza en Argentina y el amor y la pasión que caracteriza a quienes practican cualquiera de sus modalidades, son sentimientos que sin dudas cambian la vida. En este aspecto, bailarinas sanjuaninas que lejos de imaginarse practicar este arte en medio de las obligaciones y los temores de la vida, hoy no proyectan los días sin los pasos y el ritmo.

Se trata de cuatro mujeres que un poco antes o después de llegar a la soñada jubilación, decidieron dar un giro a la vida, ponerse los zapatos de la actitud y subirse a un escenario lleno de momentos mágicos e inolvidables de entrega al público.

Una de ellas es Rosario Suárez, abogada y docente quien de grande decidió sumarse a clases de baile y hoy lleva 10 años disfrutando de la danza y la música. "Comenzó como un pasatiempos, como una salida a mis actividades laborales y ahora es parte de mi vida. El baile nos transforma, nos transporta a otros lugares y a otros momentos, yo creo que a esta altura de la vida lejos está de hacerlo como una obligación, sino que vamos a baile porque lo disfrutamos, porque vivimos a flor de piel los momentos de música, de compañerismo, de amistad y hasta de nervios cuando nos subimos al escenario", relató Rosario a Diario la Provincia SJ.

Como bailarinas, celebran este día especial en conmemoración a los bailarines del teatro Colón fallecidos en una de las peores tragedias aéreas ocurridas, justamente el 10 de octubre de 1971. "El momento de subir a las tablas, la primera vez pensaba que nadie nos iba a aplaudir, que iban a decir "qué hacen esas mujeres ahí", pero no, todo lo contrario, el calor y la energía que nos devolvió el público fue único. Mis compañeras siempre se ríen porque les dijo que bailar nos ayuda a sacar las tristezas y alegrías, pero al momento de hacer una coreografía, saber lo que viene, el paso que tenemos que hacer después, nos vuelve más perfeccionistas", agregó la abogada.

Respecto a esos momentos en el escenario, donde a veces las luces ciegan la vista pero no los sentimientos del corazón, Rosario reveló que "vivir una función con público es un momento que no se puede describir, pensas que la coreografía se prepara en seis meses y ahí parece que pasa en un segundo. Cuando te bajás te dan ganas de seguir bailando, ese apagón y seguir sintiendo los aplausos y los gritos de nuestros familiares que se convierten en nuestros fans, es una alegría que explota el corazón. Este año se extraña mucho no poder hacerlo, el convivir con tus compañeras y preparase en esos compañeros".

En este mismo sentido, Olga Pérez, profesora en letras jubilada, de 62 años, supo encontrar un nuevo camino de superación y también de salud. "Bailo desde el 2018, comencé a hacerlo, a observar y mi cuerpo volvió a tener memoria de cuando bailaba hace ya 40 años, además de hacer cosas que pensaba que nos las podía hacer. Volver a bailar me cambió la vida, amo bailar, podría dejar todo menos eso", indicó.

Sobre su historia en la danza, que comenzó hace más de 40 años y que tuvo un parate hasta el 2018, reveló que "En agosto de ese año que fue la primera vez que volví a subir al escenario después de esa cantidad de años, me lloré todo. Estaban mis hijos que nunca me habían visto bailar, mi esposo, mis hermanas, volvía a retrotraerme en la vida, se me fue pasando por la cabeza una película de cómo fue la vida, ver sentada mi familia ahí fue muy fuerte. Hacía mucho que no bailaba, fue volver a sentir un montón de sensaciones".

Con gran emoción recordó su última presentación en una función de danza el pasado diciembre, antes que la pandemia la obligara a parar en la actividad, tanto a ella como a sus compañeras. "En octubre de 2019 superé un cáncer y en diciembre me volví a subir al escenario. Mis compañeras me preguntaban si me sentía incómoda con la operación porque fue en la cabeza, podíamos usar sombrero pero les dije que no porque era lo que había. A mi no me importaba mucho si tenía un pelo más o un pelo menos, me importaba subir y demostrar que podía estar ahí, y disfrutar otra vez de eso. No iba a dejar de bailar porque no tenía pelo", aseguró.

Del mismo modo, Mónica Barrera, jubilada del sector privado, de 63 años, llegó hace algunos años desde Buenos Aires y revela que en San Juan encontró el amor por el baile y la inspiración para no dejar. "Siempre me gustó bailar, desde chica, aunque nunca hice danza. Un día iba caminando y vi un cartel que decía "bailoterapia", me invitaron a estar en una clase y nunca más dejé. Eso fue hace ya 10 años, para mi bailar es eso, es una terapia, se siente mucho placer en las clases, con las compañeras y la profesora. La clase no es ir una hora a aprender sino a divertirse y canalizar a través del baile todo lo malo y lo bueno que nos paso".

Respecto a seguir bailando en pandemia, Mónica indicó que "sufrimos mucho cuando tuvimos que dejar en esta pandemia, se extraña no estar preparando ya la coreografía como cada año o estar pensando en el vestuario que vamos a usar en la función. Pero más se extraña el reencuentro con el grupo, la música alta y salir de las clases con otra onda, con otra energía. Para mi, bailar es como un orgamo".

"Recuerdo que a veces me cambiaba en mi trabajo y de ahí me iba a baile directamente, creo que no me importaba las horas que llevaba ahí sino poder llegar al salón y vivir ese momento. Acá encontré la familia que elegí, mis compañeras y profesoras son esa familia. Espero poder seguir haciéndolo toda la vida, es lo que deseo", finalizó.

Por último, Silvia Moreno, de 56 años, ingeniera y docente logró cambiar al 100% su vida gracias al baile. Es que antes de comenzar había encontrado el amor por el arte de la mano del piano y el canto, la danza le significó un antes y un después en su vida.

"Hace poco más de 5 años, a los 51 años, comencé asistiendo a clases de baile. En esos momentos hacía pocos años había sido operada de cáncer de tiroides y después me diagnosticaron fibromialgia. Para ese entonces no había parte de mi cuerpo que no me doliera, mis articulaciones, mis músculos y demás. Estaba medicada con fuertes analgésicos y otras drogas que me causaban somnolencia todo el día. Fue entonces cuando mi médico me dijo la importancia de hacer algún tipo de actividad que psicológicamente me ayudara y que incluyera ejercicio físico. Después de eso, vi una publicación por redes sociales y me animé a probar. Bailar me cambió la vida, a mis 56 años ya no tomo ningún tipo de medicación para la fibromialgia, las clases de danza son mi medicina", indicó.

En este sentido y respecto al grupo humano al que pertenece en el Instituto, señala que es maravilloso. "Son más que compañeras son hermanas que la vida me regaló, incluyendo en este grupo a la profesora. Con ellas he compartido alegrías y tristezas, por ejemplo, hoy estoy pasando por un difícil momento relacionado con el Covid19 en mi familia y ellas están ahí acompañándome, son incondicionales. Subir al escenario es mágico, allí arriba todo brilla, todo es sensaciones que no entran en tu corazón".

Extasiada por el recuerdo de las luces, el maquillaje, los trajes, la gente que aplaude y la familia, Silvia asegura que se siente orgullosa que a su edad se anime a tanto. "Cuando saludas al final de la función sentís que tu corazón va a estallar de alegría, sentís que pusiste todo sobre las tablas y agradeces a la vida por permitirte tanto. A las mujeres grandes les diría que no dejen de hacerlo, que si sienten que la música las moviliza, que el arte las atrae, lo sigan. No hay edad para empezar, yo pasé de no poder atarme una zapatilla por mis dolores a hoy que puedo agacharme y tocar la punta de mis pies", finalizó.