Consulta el horóscopo de este lunes 17 de febrero de 2025

lunes, 17 de febrero de 2025 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)-



Una sensación de alivio le dará una venta o entrada de dinero a algunos arianos. Compromisos y reuniones de trabajo en el día donde tendrán oportunidades de aclarar cosas que les importan. A cada cosa darle la importancia que merece. Calma.



Momento de color: verde cian.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Reflejo de una luz que puede iluminar el plano laboral. Deberán estar atentos ante las circunstancias que se les presenten y no perder posibilidades ni entrevistas. Sensación. Saber que el destino lo hace uno mismo, el Universo propone, nosotros disponemos.



Momento de color: melón.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Laberinto de situaciones en las que se verán envueltos. Manéjense con prudencia y sepan distinguir la información que les llega. Una inquietante revelación los incentivará a tomar una decisión afectiva. No guiarse por los impulsos sino por la verdad de lo que se siente.



Momento de color: caoba.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Se suspendería alguna actividad importante por otra. Día ajetreado. Los acontecimientos de la jornada les darán la pauta de que sus cosas toman otro movimiento. Un estado anímico positivo que debieran aprovechar sabiendo que las transiciones o transformaciones de la vida deben vivirse con valentía.



Momento de color: zafiro.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Les anticipan un cambio que se producirá en el área laboral. La actitud prudente y de espera con sus parejas les provocará un cambio de actitud. A veces nos cuesta actuar diferente de lo que sentimos pero debemos hacerlo si es positivo para la situación. Pensar.



Momento de color: púrpura.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Recuerdos y nostalgias a partir de un reencuentro con persona del pasado. La actividad en el día estará bastante ordenada como le gusta a Virgo. Se activan reuniones laborales. Avances. No es malo para el espíritu recordar las cosas que hemos vivido y es importante trabajar las culpas.



Momento de color: esmeralda.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Comienza una etapa más que productiva. Abran sus ojos y sus puertas a las oportunidades en el área laboral. No se cierren ante las oportunidades que aparezcan. Su patrimonio espiritual recobra su caudal energético. Buscar el equilibrio cuando la euforia nos sobrepasa.



Momento de color: malva.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Buena oportunidad para usar la capacidad de intuir escorpianos. Siempre que puedan traten de conectarse con la profundidad de su ser y descubran sus dones. Llamados que esperaban pueden darse hoy. Lo positivo de sentir seguridad en la vida es un trabajo diario.



Momento de color: verde manzana.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Alternativa que se presenta por la que tendrán que decidirse. Consideren los beneficios que les darían a largo plazo realizar ciertos cambios en el ritmo diario. Renovación. Saber que la vida siempre nos genera algún esfuerzo y quizás se puede entender como necesario.



Momento de color: dorado.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Planifican un día en el que apuntará a solucionar problemas pequeños pero molestos. Sus trámites serán hechos rápidamente permitiéndoles dejar sus objetos en orden. Llamado. Comprender que las cosas pueden hacerse igual y con el mismo resultado sin nervios.



Momento de color: turquesa.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Siempre que puedan traten de no dejar de lado a quienes ustedes saben que los quieren realmente. Se les presentan oportunidades más que provechosas en el plano material. No se puede prescindir de los afectos, querer es vivir. Vivir implica querer y buscar la paz y el amor.



Momento de color: canela.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Propuesta brillante que los sorprenderán en el área de sus actividades. Un malentendido con alguien del entorno familiar les hará ser un poco más prudentes con los comentarios. Callar muchas veces demuestra nuestra sabiduría, porque no siempre somos bien interpretados.

Momento de color: rosado.