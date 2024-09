Horóscopo de este sábado 28 de septiembre de 2024

sábado, 28 de septiembre de 2024 00:00

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos lunes algo pasivo, con sensación de rutina o casi aburrimiento. Busquen hacer algo que los saque de lo monótono y los sitúe en poder valorar las buenas cosas de la vida. El amor con misma sensación por parte de ambos, presten atención.



Momento: de color café.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Es probable que pensamientos del pasado vengan a ustedes y les cambie el humor. Sensaciones encontradas pero la posibilidad de no hacer caso. A veces nosotros mismos nos generamos la negatividad. Busquen la alegría de vivir dentro suyo.



Momento: de color verde bosque.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos día fresco con agilidad mental y resoluciones positivas. Alientan a crecer y a hacer cosas en esta jornada especialmente eficiente. Día valiente y con gran habilidad mental. En el plano afectivo con mucho incentivo y concordancia.



Momento: de color naranja.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Día para prestar atención con las firmas o las cosas que les prometen en el área de las actividades. Tómense su tiempo y revisen con cuidado. Posibilidad de retroceder en decisiones que fueron tomadas quizás sin pensar y que no ayudan.



Momento: de color violeta.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Compás de espera en esta jornada con atrasos o noticias que no llegan tal se esperaban. Es lunes, dejen que los tiempos se acomoden. Veracidad que se escucha y comprueba en el plano familiar. Hablar con cada uno ayudará más en esos conflictos.



Momento: de color crema.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos posibles inconvenientes con trámites que tienen importancia. Las finanzas estarían en franca mejoría, trayéndoles una nueva oleada de posibilidades. Todo llega, siempre. El amor también puede implicar cambios que de positivos darán alegría.



Momento: de color azul.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Respuestas que llegan dándoles alivio en varios planos de sus vidas. La salud con algo de stress del que deberán ocuparse. Todo repercute en todo, somos una unidad mente-cuerpo-alma. Procuren no comentar sus cosas a todos, no toda la gente es tal uno cree.



Momento: de color fucsia.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpianos habrían atisbos de posibilidad en el plano afectivo. De todos modos, pies de plomo, analicen el fondo de las cosas. Actitudes por parte de otros que pueden confundir, los aduladores no siempre son muy confiables. Noticias que interesan.



Momento: de color ámbar.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos las oportunidades de hoy estarán centradas en las entrevistas laborales. Apunten a mayor seguridad y simpatía. Conversen con los suyos, compartan, no hagan de la reserva su método de vida. Hay personas que los quieren bien.



Momento: de color añil.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas lo que sientan pónganlo en palabras. Es importante transmitir las cosas que quienes queremos nos van despertando. El amor es a diario. Las actividades se desarrollarán con buen ritmo, entrevistas, reuniones o acuerdos con buena aspectación.



Momento: de color turquesa.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Jornada bastante buena para trámites, pedidos, requerimientos o respuestas que se esperan en el ámbito de las actividades. Aguateros, por más que estén muy ocupados, procuren atender los requerimientos de sus parejas o de sus familias.



Momento: de color granate.





PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Se refrescan ideas que se habían descartado. Renacen proyectos con mayor madurez y expectativas concretas. Hay algunas posibilidades en el amor, con posibilidades de cambiar a favor. Ilusiones, añoranzas y sueños que se comparten.



Momento: de color rosa.